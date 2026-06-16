¿Hay Marcha de la CNTE Hoy en CDMX? Zona con Bloqueos por Manifestación

Este martes 16 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nuevamente salió a las calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se registraron afectaciones viales en la zona centro de la capital mexicana.

Aquí te informamos sobre las vialidades afectadas, para que consideres rutas alternas y no tengas complicaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te damos a conocer los detalles de todas las manifestaciones de este martes, así como la situación del transporte público y el avance vehicular por distintas calles y avenidas de la capital mexicana.

Protesta de la CNTE hoy en CDMX

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la protesta de hoy es en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alrededor de las 10:00 horas, los miembros de la CNTE avanzaron rumbo a la Torre del Caballito, ubicada en Paseo de la Reforma número 10, en la colonia Tabacalera, para realizar una conferencia de prensa.

El Centro de Orientación Vial de la SSC alertó sobre un boqueo en Reforma e Insurgentes y recomendó usar alternativas viales como: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y Eje Central.

Mientras que en la noche, los manifestantes realizarán su Asamblea Nacional Representativa al interior de su campamento, con el fin de acordar las acciones a seguir para exigir el cumplimiento de sus demandas.

10:24 #PrecauciónVial | Manifestantes provenientes de Av. Paseo de la Reforma bloquean el cruce con Av. Insurgentes. #AlternativaVial Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje 1 Norte y Eje Central. pic.twitter.com/3KTEnZzwzk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 16, 2026

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Desde hace varios días, la CNTE mantiene una jornada de protestas en la CDMX, que ha incluido el bloqueo de calles, manifestaciones en dependencias, toma de casetas, entre otras, en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB