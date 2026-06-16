¿Hay Marcha de la CNTE Hoy en CDMX? Zona con Bloqueos por Manifestación

Aquí te informamos sobre la protesta de la CNTE hoy en la Ciudad de México

Integrantes de la CNTE bloquean Juárez y Bucareli el 12 de junio 2026. Foto: CuartoscuroIntegrantes de la CNTE bloquean Juárez y Bucareli el 12 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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Hoy, 16 de junio de 2026, la CNTE protesta en CDMX. Bloqueos en Reforma y más. Conoce las rutas alternas y evita complicaciones en tu traslado.

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