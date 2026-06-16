¿Sheinbaum se Reunirá con la CNTE? Presidenta Dice con Quién Deben Negociar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó reunirse con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual mantiene una jornada de protestas desde hace varios días en la Ciudad de México (CDMX).

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 16 de junio de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada si sigue descartada la reunión que demanda la CNTE para la atención de sus demandas.

“Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (para atender a los manifestantes)”, respondió la mandataria.

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Demandas de la CNTE

Desde hace más de 15 días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició un plantón y diversas actividades en la capital mexicana, que han incluido bloqueo de vialidades primarias como Paseo de la Reforma, Circuito Interior e Insurgentes, así como protestas en dependencias como Segob y SEP.

También han tomado casetas en autopistas de acceso a la CDMX y realizado mega marchas, en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Atención a manifestantes

Ante estas protestas, las autoridades han sostenido varias reuniones tripartitas, con funcionarios federales, estatales y miembros de la CNTE, pero las manifestaciones han continuado.

También en varias ocasiones Sheinbaum Pardo ha afirmado que no habrá represión.

“¿Qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos… (Pero) dicen una cosa en la mesa y luego hacen otra cosa afuera, es muy complejo, pero no va a haber represión, nosotros no reprimimos a nadie”, aseguró la mandataria en la conferencia matutina del 12 de junio.

SPB