¿Sheinbaum se Reunirá con la CNTE? Presidenta Dice con Quién Deben Negociar

La presidenta de México aborda el tema de las protestas de la CNTE en su conferencia de prensa mañanera

Protesta de la CNTE en Calzada de Tlalpan el 11 de junio 2026. Foto: CuartoscuroProtesta de la CNTE en Calzada de Tlalpan el 11 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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Sheinbaum descarta diálogo directo con la CNTE. La atención queda en manos de otras instancias del Gobierno federal.

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