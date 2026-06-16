Hallan Dos Cuerpos Sin Vida en el Bulevar Metropolitano de León Guanajuato

Dos personas fueron encontradas muertas en el bulevar Metropolitano en León, Guanajuato, autoridades investigan los hechos, por lo que acordonaron la zona.

Dos Personas Fallecidas Fueron Encontradas en el Bulevar Metropolitano en LeónN+

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Dos personas fueron halladas muertas en el bulevar Metropolitano de León. La Fiscalía de Guanajuato ya investiga. Conoce lo que se sabe hasta ahora.

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