La tarde del pasado lunes 15 de junio, se registró el hallazgo de una mujer y un hombre sin vida, quienes estaban en el bulevar Metropolitano de León, Guanajuato.

Fue en el cruce con el bulevar Mirasierra, donde transeúntes y conductores se percataron de la presencia de dos “bultos” sospechosos.

Paramédicos confirmaron la muerte de la mujer y el hombre

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911, para que acudieran elementos de corporaciones de seguridad para revisar el hallazgo.

Al lugar arribaron policías municipales, quienes confirmaron la denuncia, encontrando a una mujer y un hombre sin vida, dando aviso a personal de rescate.

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Paramédicos fueron los encargados de confirmar el hallazgo, verificando que ya se encontraban fallecidos y con huellas de violencia.

Autoridades buscan a los presuntos responsables del asesinato

Sin embargo, serán los integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes se encarguen de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Personal del Servicio Médico Forense, levantaron los cuerpos de las personas sin vida, para llevarlos a Guanajuato, Capital a realizarles la necropsia de ley.

Se desconocen sus identidades y la mecánica de su muerte, además de los presuntos responsables quienes ya son buscados.