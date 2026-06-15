Localizan Restos Humanos de Una Mujer Dentro de una Hielera en Reynosa

Una hielera con los restos humanos de una mujer fue localizada dentro de un vehículo la tarde de este domingo en la ciudad de Reynosa. De acuerdo a reportes preliminares, fue durante los rondines de vigilancia cuando elementos de la Guardia Estatal marcaron el alto a un automóvil Nissan Altima donde viajaban dos hombres.



Al realizar la inspección del vehículo, se localizó en su interior el contenedor aún con hielos y los restos de la mujer de cabello negro con trenzas, así como una prenda de vestir de color rojo con cuadros negros.



Hechos se Registraron en el Fraccionamiento Riveras del Carmen en Reynosa



Los hechos se suscitaron a la orilla del canal Guillermo Rodhe, a la altura del puente La Rosita, ubicado a espaldas del fraccionamiento Riveras del Carmen, a donde arribó personal de la Fiscalía General de Justicia para acordonar el área y realizar los procedimientos correspondientes



De acuerdo al Colectivo Amor por los Desaparecidos, se presume que la identidad de la mujer sea la de Jennifer C., de 25 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 6 de junio.



A través de su página, la Asociación de búsqueda exigió que, una vez confirmada la identidad de la mujer, se castigue a todos los responsables involucrados.