Localizan Restos Humanos de Una Mujer Dentro de una Hielera en Reynosa

Autoridades investigan el hallazgo de restos humanos de una mujer localizados al interior de un vehículo en Reynosa.

Localizan Restos Humanos de Una Mujer Dentro de una Hielera en ReynosaFoto: Javier Hernández

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Descubren hielera con restos humanos en Reynosa. Se presume que la víctima es Jennifer C., desaparecida desde junio.

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