Matan a Hombre y Dejan a Mujer Herida a Balazos en Dolores Hidalgo Guanajuato

Un hombre asesinado y una mujer lesionada fue el saldo de un ataque armado registrado la noche de este domingo en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacadas a balazos.

Junto al cuerpo del fallecido dejaron una cartulina con un mensaje

Al llegar a la avenida que conduce al Hospital General, elementos de seguridad localizaron la escena del crimen, donde además encontraron una cartulina de color naranja con un mensaje.

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La mujer lesionada recibió atención médica, mientras que la zona fue acordonada para permitir las labores de peritos y agentes de investigación.

No se reportan personas detenidas por los hechos

Tras el ataque, corporaciones de seguridad implementaron un fuerte operativo en la zona; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

El cuerpo de la persona fallecida fue levantado y trasladado a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de muerte.