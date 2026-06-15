Matan a Hombre y Dejan a Mujer Herida a Balazos en Dolores Hidalgo Guanajuato

Un ataque armado dejó a un hombre sin vida y a una mujer lesionada en la colonia Renacimiento en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Hombre fue Asesinado y Queda Mujer Herida en un Ataque en Dolores HidalgoN+

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Un ataque armado sacude Dolores Hidalgo: un hombre fallecido y una mujer herida. Sin arrestos, la policía busca respuestas. Conoce más sobre este caso.

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Violencia en Guanajuato: hombre asesinado y mujer herida