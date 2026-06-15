Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 15 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy lunes 15 de Junio

¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 11 de Mayo 2026 para Cruzar a San Diego?¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 11 de Mayo 2026 para Cruzar a San Diego?¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 11 de Mayo 2026 para Cruzar a San Diego? | Foto: N+

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