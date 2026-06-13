Con Homenaje de Cuerpo Presente, Dan Último Adiós a Luis Ángel, Reportero Asesinado en Poza Rica

Realizan homenaje póstumo al periodista Luis Ángel López, asesinado a disparos en la ciudad de Poza Rica.

Homenaje cuerpo presenteFoto: N+

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Homenaje a Luis Ángel López, periodista asesinado en Poza Rica. Recibió 18 impactos de bala pese a medidas de protección. Familiares y amigos le dan el último adiós.

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