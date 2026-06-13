Con Homenaje de Cuerpo Presente, Dan Último Adiós a Luis Ángel, Reportero Asesinado en Poza Rica

Este sábado 13 de junio, familiares y amigos, le dieron el último adiós al periodista Luis Ángel López en la ciudad de Poza Rica, en la zona norte del estado de Veracruz. Fue al monumento en memoria a los periodistas caídos, donde su cuerpo fue llevado como homenaje.

Sus familiares retiraron el cuerpo de Luis Ángel de donde fue velado, para posteriormente; llevar su féretro a las instalaciones de la casa editorial donde prestó sus servicios. Finalmente, el cortejo fúnebre lo llevó al monumento a los periodistas caídos. Se espera que sea sepultado en las próximas horas de este mismo sábado.

Periodista asesinado habría recibido 18 impactos de bala

El Periodista, Luis Angel López Valdes, reportero asesinado la madrugada del pasado jueves en Poza Rica, contaba con medidas de protección desde el 5 de febrero de este año. Sin embargo, según información de la Fiscalía recibió 18 impactos de bala.

Se le otorgaron medidas de protección consistentes en seguimiento a través de plataforma de seguridad instantánea, designación de elementos de secretaría de seguridad pública para realizar rondines de seguridad en su domicilio, y monitoreo preventivo por parte de la comisión estatal para la atención y protección de periodistas.

La fiscal indicó que el análisis de videos obtenidos permitió identificar una nueva línea de investigación, relacionada con una persona que presuntamente acompañaba al periodista en el taxi al momento del ataque.

Iba en su taxi acompañado por alguna persona que estamos pendientes de identificar, se advierte como el taxi que su compañero comunicador conducía, da la vuelta en la calle 18, este, sale después él huyendo y, bueno, es privado de la vida.

Luis Ángel es el segundo comunicador asesinado en Poza Rica en menos de seis meses, sin que se haya detenido a algún responsable.