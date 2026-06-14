Localizan a Hombre Sin Vida con Impactos de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

La mañana de este domingo 14 de junio fue localizado un hombre sin vida por impactos de arma de fuego en el cruce de las calles Misioneros y Año 1659, en la colonia Fray García de San Francisco, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, habitantes del sector señalaron que durante la madrugada escucharon diversas detonaciones de arma de fuego.

El Cuerpo fue Localizado Durante la Mañana

Fue hasta esta mañana cuando vecinos encontraron al hombre muerto dentro de una vivienda, por lo que realizaron el llamado al número de emergencias 911 para reportar el hallazgo.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, procedieron a resguardar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Por su parte, elementos del Servicio Médico Forense efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece sin ser revelada. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho.