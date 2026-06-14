Localizan a Hombre Sin Vida con Impactos de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

La víctima fue encontrada sin vida al interior de una vivienda de la colonia Fray García de San Francisco, con al menos cuatro impactos de arma de fuego.

Localizan a hombre sin vida con impactos de arma de fuegoFoto: N+

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Ciudad Juárez: un hombre fue localizado muerto en su vivienda con cuatro impactos de bala. Las investigaciones continúan.

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