Hallan a Hombre Muerto con Impactos de Bala en Inmueble de Yauhquemehcan, Tlaxcala

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo localizado en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec presentaba lesiones realizadas con arma de fuego.

Hallazgo Hombre Muerto Baleado Inmueble Santa Úrsula Zimatepec Yauhquemehcan TlaxcalaFoto: X @INDICEMEDIAMX

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Hombre muerto a tiros en Santa Úrsula Zimatepec, Tlaxcala. Las autoridades han iniciado una investigación por homicidio calificado. Conoce los detalles de este suceso.

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