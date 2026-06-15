Hallan a Hombre Muerto con Impactos de Bala en Inmueble de Yauhquemehcan, Tlaxcala

Este lunes 15 de junio de 2026 se dio a conocer el hallazgo de un hombre muerto al interior de un inmueble en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec del municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo localizado en el domicilio presentaba impactos de arma de fuego, por lo que se inició una carpeta de investigación como presunto homicidio calificado.

Hallan a hombre muerto baleado en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informa que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras el hallazgo de un hombre sin vida en un inmueble ubicado en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhquemehcan.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos. Las primeras investigaciones establecen que la víctima presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hombre mata a presunto ladrón en San Pedro Cholula, Puebla

Un supuesto intento de robo terminó en una tragedia para un hombre en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla; El propietario de una vivienda ubicada en San Agustín Calvario, lo descubrió en flagrancia por lo que decidió defenderse provocando la muerte del implicado.

De acuerdo con los hechos, el pasado 14 de junio la Policía Municipal recibió el reporte sobre un intento de robo a casa habitación en la junta auxiliar de San Agustín Calvario, por lo que rápidamente se movilizaron a la zona. Además, también solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Con información de N+

GMAZ