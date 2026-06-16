La noche del pasado lunes 15 de junio se registró un accidente que dejó una víctima dentro de una casa en la colonia San Joaquín en León, Guanajuato.

Luis Eduardo de 28 años de edad, se disponía a bañarse por lo que puso a calentar agua con una resistencia.

La víctima quedó inconsciente cuando iba a bañarse

Sin embargo, cuando entró al agua recibió una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente, causando que sus familiares al percatarse de los hechos llamaron al número 911 para pedir ayuda.

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Socorristas llegaron al domicilio señalado, ubicado en la calle Rosales de la colonia indicada, la cual se encuentra detrás de San Juan de Abajo.

Después de algunos minutos de que le brindaran atención médica a Luis Eduardo, solo pudieron confirmar que el joven ya había fallecido.

El cuerpo fue trasladado a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley

Por lo que se les hizo de conocimiento a sus familiares y a agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudieran a realizar las investigaciones pertinentes.

Mientras que elementos del SEMEFO se encargaron de levantar el cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, donde le practicarán la necropsia de ley.