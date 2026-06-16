Hombre Muere al Recibir Descarga Eléctrica Mientras Calentaba Agua para Bañarse en León

Luis Eduardo de 28 años de edad, murió después de recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba calentando agua para bañarse, los hechos sucedieron en la colonia San Joaquín en León.

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Tragedia en León: Luis Eduardo, de 28 años, muere tras recibir descarga eléctrica al calentar agua para bañarse. Descubre más sobre este impactante accidente.

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