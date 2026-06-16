Activan Pesquisa por Irving Jesús, Adolescente Desaparecido en San Quintín

La Fiscalía General del Estado activó una pesquisa para localizar a Irving Jesús Santiago Ramírez, de 15 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 14 de junio, en el municipio de San Quintín, Baja California.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el adolescente fue visto por última vez en un domicilio ubicado en la zona del ejido Padre Kino.

Desde entonces, familiares y autoridades desconocen su paradero, por lo que se inició el protocolo de búsqueda correspondiente.

Señas particulares

Como seña particular, Irving Jesús Santiago Ramírez tiene un lunar en la parte baja del ojo derecho.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla negro, sudadera negra con letras blancas, tenis negros con rayas blancas y portaba una mochila de color negro.

La Fiscalía General del Estado pidió a la población comunicarse de inmediato en caso de contar con información que pueda contribuir a la localización del adolescente.

Los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911 o de manera anónima al 089.

Las autoridades mantienen activa la pesquisa y continúan con las acciones de búsqueda para dar con el paradero del menor.

Información Patricia Lafarga

APG