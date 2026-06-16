Activan Pesquisa por Irving Jesús, Adolescente Desaparecido en San Quintín

La Fiscalía solicita apoyo de la ciudadanía para localizar al menor Irving Jesús Santiago Ramírez, visto por última vez el 14 de junio

Activan Pesquisa por Adolescente Desaparecido en San QuintínFoto: FGE

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Urgente: Irving Jesús, de 15 años, desapareció en San Quintín el 14 de junio. La Fiscalía pide ayuda para encontrarlo. Si tienes información, llama al 911 o al 089. ¡Tu colaboración es vital!

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