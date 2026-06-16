¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 16 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy martes 16 de Junio

Reporte de Garitas Tijuana Hoy 14 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y TiemposReporte de Garitas Tijuana Hoy 14 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

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