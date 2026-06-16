Hospitalizan a Menor de Dos Años por Posible Ingesta de Veneno para Ratas en Mexicali

El menor fue trasladado al Hospital General del Valle luego de que sus padres detectaran una posible exposición al producto

Hospitalizan a Menor por Presunta ingesta de Veneno de RatasFoto: N+

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Hospitalizan a menor de 2 años en Mexicali por posible contacto con veneno para ratas. Aunque estable, sigue en observación médica. Padres, recuerden proteger a sus hijos de sustancias peligrosas. Más detalles aquí.

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