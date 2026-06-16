Hospitalizan a Menor de Dos Años por Posible Ingesta de Veneno para Ratas en Mexicali

Un menor de dos años de edad fue ingresado al Hospital General del Valle de Mexicali luego de una posible ingestión de veneno para ratas. Aunque no presenta síntomas aparentes de intoxicación, permanece bajo observación médica para descartar cualquier afectación a su salud.

De acuerdo con el reporte, el padre del niño encontró al menor sosteniendo el envase del producto utilizado para el control de roedores.

Ante la posibilidad de que hubiera ingerido parte de la sustancia, alertó de inmediato a la madre y ambos decidieron buscar atención médica especializada.

Traslado incluyó dos unidades médicas

Inicialmente, la familia acudió a las instalaciones de la Cruz Roja en Ciudad Lázaro Cárdenas para solicitar apoyo.

Sin embargo, debido a la alta demanda de servicios, se les indicó trasladarse al Hospital General del Valle, donde el menor fue recibido para su valoración médica.

Personal médico informó que el paciente permanece estable y hasta el momento no presenta signos evidentes de intoxicación.

No obstante, continuará bajo observación para monitorear su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas de la presunta exposición al producto.

Especialistas recuerdan a madres, padres y cuidadores la importancia de mantener sustancias químicas, medicamentos y productos de control de plagas fuera del alcance de niñas y niños.