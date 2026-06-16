Así Fue la Explosión en Iztapalapa Hoy: Reportan Dos Personas Lesionadas por Acumulación de Gas

Este martes, 16 de junio de 2026, se registró una explosión en una vivienda en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, se trató de acumulación de gas en la estufa de la vivienda, ubicada en la colonia Segunda Ampliación Santiago, en Iztapalapa, lo que provocó la explosión.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la explosión, justo cuando una persona pasaba por el lugar, por fortuna no resultó lesionada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Así Fue el Momento de Explosión en Vivienda en Iztapalapa

Unidades de emergencia llegaron al lugar y atendieron a una pareja de adultos mayores que estaba en el inmueble , quines fueron trasladados a un hospital cercano por quemaduras. Los vecinos salieron alarmados por el estruendo.

El zaguán de la vivienda quedó al otro lado de la calle luego del fuerte estruendo; hay daños estructurales en ventanas, así como en una camioneta que estaba al exterior del inmueble.