Así Fue la Explosión en Iztapalapa Hoy: Reportan Dos Personas Lesionadas por Acumulación de Gas

Dos personas resultaron lesionadas por una explosión por acumulación de gas en una vivienda en Iztapalapa

Flamazo en vivienda en IztapalapaFlamazo en vivienda en la Segunda Ampliación Santiago, en Iztapalapa. Foto: N+
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