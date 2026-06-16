Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas por Lluvias este 16 de Junio 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 16 de junio de 2026

Embarcadero de la presa Valle de BravoEmbarcadero de la presa Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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