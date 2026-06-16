Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas por Lluvias este 16 de Junio 2026

El SistemaCutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua, que aporta un importante porcentaje del agua potable que se consume en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex). Te decimos cuánta agua tiene y el nivel de presas que lo conforman, hoy 16 de junio de 2026.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo encargado da a conocer el reporte del Sistema Cutzamala y del nivel de las presas que lo conforman. En N+ te damos el dato oficial, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Nivel de presas del Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala está al 68.62% de almacenamiento total, de acuerdo con el último reporte del 14 de junio de 2026.

La capacidad de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 536,979,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos. Así se reportan los niveles de las presas: