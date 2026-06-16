¿Hay Bloqueos de Avenidas en Naucalpan Hoy? Transportistas Llegan a Acuerdo con Autoridades

Después de haber anunciado una manifestación en varias avenidas del municipio de Naucalpan, transportistas y comerciantes del Estado de México dieron a conocer que llegaron a varios acuerdos con autoridades municipales.

En redes sociales, la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México A.C había advertido con una movilización hoy, 16 de junio de 2026, que afectaría vialidades como Gustavo Baz, lateral de Periférico, Lomas Verdes y 1ro de Mayo.

Sin embargo, en un comunicado dado a conocer este martes, expuso que se realizó una mesa de diálogo con las autoridades de Naucalpan en la que se alcanzaron diversos acuerdos.

¿Hay bloqueos hoy en Naucalpan?

Derivado de los acuerdos, “queda cancelado el paro y las afectaciones vehiculares que se tenían previstas para este 16 de junio”, expuso.

La organización extendió su agradecimiento a las autoridades municipales por atender las inquietudes del sector.

Según el comunicado anterior, los bloqueos serían para demandar la destitución de Pedro Gálvez, subdirector de Desarrollo y Fomento Económico local, a quien acusaron de presuntos abusos, amenazas y extorsiones a comerciantes.

Diálogo y trabajo conjunto

La Unión de Transportistas y Comerciantes destacó que el diálogo y el trabajo conjunto dio resultados.

Afirmó que los funcionarios, entre ellos el presidente municipal Isaac Montoya, “escucharon de manera directa las preocupaciones y situaciones que han enfrentado los comerciantes ante diversos de abuso de autoridad”.

Cabe señalar que la organización no dio a conocer los acuerdos y compromisos alcanzados en la reunión.

SPB