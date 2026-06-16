¿Hay Bloqueos de Avenidas en Naucalpan Hoy? Transportistas Llegan a Acuerdo con Autoridades

Organización de transportistas y comerciantes del Estado de México se reunieron con autoridades de Naucalpan

Intenso tráfico vehicular en Periférico, rumbo al norte del Valle de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIntenso tráfico vehicular en Periférico, rumbo al norte del Valle de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Habrá bloqueos en Naucalpan hoy? Transportistas y comerciantes logran acuerdo con autoridades. La comunicación fue clave para evitar el paro.

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