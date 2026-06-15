¿Por Qué Transportistas y Comerciantes Iban a Bloquear Hoy en Naucalpan? Anunciaron Cierres

Aquí te informamos lo que se sabe sobre los bloqueos de mañana de transportistas y comerciantes, en Naucalpan

Bloqueo en Naucalpan, Estado de MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Bloqueos en Naucalpan este martes: transportistas y comerciantes exigen cambios ante abusos. Descubre qué vialidades estarán cerradas y toma precauciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Por Qué Transportistas y Comerciantes Iban a Bloquear Hoy en Naucalpan? Anunciaron Cierres