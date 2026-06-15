¿Por Qué Transportistas y Comerciantes Iban a Bloquear Hoy en Naucalpan? Anunciaron Cierres

Para hoy se esperaban bloqueos en Naucalpan, Estado de México; aquí te decimos lo que se sabe sobre la manifestación de transportistas y comerciantes este martes 16 de junio de 2026.

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¿Por qué transportistas y comerciantes iban a bloquear hoy?

La Unión de Transportistas y Comerciantes Duck’s México publicó un comunicado en el que anunció una “manifestación pacífica” para hoy 16 de junio de 2026, en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México.

La organización explicó que la protesta iba a ser por presuntos abusos por parte de Pedro Gálvez, subdirector de Desarrollo y Fomento Económico en Naucalpan, por lo que convocó a todos los comerciantes y transportistas afiliados a participar en la manifestación.

De acuerdo con el comunicado de la Unión de Transportistas y Comerciantes Duck’s México, la manifestación tiene el objetivo de exigir “la destitución inmediata” del funcionario, pues afirmaron que “nuestros compañeros comerciantes han sufrido amenazas y extorsiones” por parte de Pedro Gálvez.

La agrupación extendió la convocatoria a todos los comerciantes que han sido víctimas del funcionario.

¿Dónde anunciaron bloqueos?

Las vialidades que se iban a cerrar por la manifestación de los transportistas y comerciantes son las siguientes:

Lomas verdes.

Primero de Mayo.

Gustavo Baz.

Lateral del Periférico.

Los transportistas y comerciantes aseguraron que no se quitarán de las vialidades “hasta que nos muestren la renuncia” de Pedro Gálvez.

Se tiene previsto que a las protestas se sumen otras organizaciones como Yaqui Alfa, que mostró su respaldo a los transportistas y comerciantes afectados por las supuestas amenazas del funcionario.

Sin embargo, cerca de la medianoche del lunes publicaron un comunicado informando que el bloqueo se cancelaba luego de un acuerdo con autoridades de Naucalpan.

"Derivado de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo sostenida con autoridades del Gobierno Municipal de Naucalpan, queda cancelado el paro y las afectaciones vehiculares que se tenían previstas para este 16 de junio", informaron.