Padre e Hijo son Asesinados a Balazos en San Juan de La Presa en Salamanca, Guanajuato

Padre e hijo fueron asesinados a balazos en calles de la colonia San Juan de La Presa en León, Guanajuato, autoridades se encargaron de acordonar la zona, no hay detenidos.

Matan a Balazos a Padre e Hijo en San Juan de La Presa en SalamancaN+

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Impactante ataque armado en Salamanca: padre e hijo son asesinados en la colonia San Juan de La Presa. Autoridades investigan el motivo del crimen. Conoce más detalles.

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