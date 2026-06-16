Un ataque armado dejó un padre y su hijo asesinados cuando se encontraban en calles de la colonia San Juan de La Presa en Salamanca, Guanajuato.

Los hechos se registraron la noche del pasado lunes, cuando aparentemente las víctimas se encontraban a un lado de una camioneta negra en el bulevar Miguel Hidalgo.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona

Testigos del asesinato, llamaron de inmediato al 911, para pedir el apoyo de autoridades para que les brindaran atención médica y de policías para que detuvieran a los presuntos agresores.

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Elementos de diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, llegaron al lugar para acordonarlo y asegurarlo, además de implementar un operativo de búsqueda.

Paramédicos, quienes se encargaron de atender a las víctimas, solamente pudieron confirmar que ambos ya no presentaban signos vitales y presentaban impactos de arma de fuego.

Se desconocen las identidades de las víctimas y razones del ataque

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargará de realizar las investigaciones, pues por el momento se desconoce la razón del ataque.

Los cuerpos de las víctimas, fueron levantados por integrantes del Servicio Médico Forense, quienes los trasladaron para que se les practicara la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y las identidades de los fallecidos.