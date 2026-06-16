Vuelven a Jugar Juntas Venus y Serena Williams: ¿Dónde Competirán las Hermanas?

Este martes, 16 de junio de 2026, Serena y Venus Williams recibieron una invitación para disputar como pareja en un importante torneo. Te decimos dónde competirán las hermanas.

Las dos hermanas, que reanudaron sus carreras luego de una larga pausa en el verano boreal de 2025, en el caso de Venus (pronto 46 años) y a comienzos de junio en el torneo de Queen's para Serena (44 años), han conquistado 14 'Grandes' en dobles.

Ambas conquistaron Wimbledon en dobles en seis ocasiones, la última de ellas en 2016. Ahora la invitación es para el torneo de dobles del Grand Slam londinense.

Aunque Venus ha disputado algunos partidos individuales desde su regreso al circuito, su hermana menor hasta ahora solo ha vuelto a jugar en dobles.

Asociada con Victoria Mboko en Queen's, Serena Williams superó una ronda antes de verse obligada a retirarse por una lesión de la canadiense.

La ganadora de 23 títulos del Grand Slam (en individuales) tiene previsto comenzar el martes su segundo torneo desde su regreso, junto a la checa Karolina Muchova en el WTA 500 de Berlín.

Otros tenistas invitados

Finalista sorpresa de Roland Garros cuando estaba fuera del top 100, la polaca Maja Chwalinska recibió también una invitación para entrar directamente en el cuadro principal de individuales femeninos.

En el cuadro masculino, el suizo Stan Wawrinka también recibió una "wild card" para disputar por última vez el único torneo de Grand Slam que no ha ganado antes de retirarse a final de temporada.

En dobles, Alexander Bublik y Nick Kyrgios han sido invitados por los organizadores. Considerados de los jugadores más espectaculares del circuito, el kazajo y el australiano son además excelentes en hierba: Bublik ha ganado dos veces el torneo de Halle (2023, 2025) y Kyrgios alcanzó la final de Wimbledon en 2022.

Con información de N+ y AFP.