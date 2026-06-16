Vuelven a Jugar Juntas Venus y Serena Williams: ¿Dónde Competirán las Hermanas?

Te decimos dónde competirán juntas las hermanas Serena y Venus Williams

Venus y Serena WilliamsVenus y Serena Williams en la final de dobles femeninos del Campeonato de Wimbledon 2016. Foto: AFP | Archivo

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Serena y Venus Williams, leyendas del tenis, se preparan para Wimbledon. Conoce cómo las hermanas buscan sumar otro título en dobles tras su regreso.

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