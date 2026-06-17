Fans de Maná Acampan Para Conseguir su Lugar en Concierto Gratuito Hoy en Guadalajara

Seguidores de Maná hicieron fila desde anoche pese a la lluvia para el concierto gratuito en La Minerva.

fans manáFoto: N+

Destacado

¡Fans de Maná desafían la lluvia! Desde anoche acampan en Guadalajara para el concierto gratuito en La Minerva. Prepárate para cierres viales en la zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+