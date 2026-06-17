Fans de Maná Acampan Para Conseguir su Lugar en Concierto Gratuito Hoy en Guadalajara

Desde ayer por la noche, comenzaron a llegar los primeros seguidores del grupo Maná soportando las inclemencias del tiempo, frío y hasta lluvia que ocurrió por la madrugada.

La agrupación se presenta este 17 de junio en la glorieta Minerva a las 21:00 horas, sin embargo, ya están formados a unos metros de la zona de Los Arcos con la esperanza de estar cerca del escenario, ya que comenzarán a pasar a las 12 del mediodía.

Advierten cierres viales por concierto de Maná

Cabe mencionar que por el concierto, que es completamente gratuito, se llevarán a cabo cierres viales en los entornos de la glorieta Minerva. Estos comprende desde los carriles centrales de avenida Vallarta hasta Juan Palomar y Arias.

Pero eso no es todo, pues también habrá cierres viales en la zona centro de Guadalajara por el partido de la Selección Mexicana vs Corea del Sur. El jueves 18 de junio, se mantendrán cierres en la lateral de avenida Vallarta y la avenida del Bosque, así como en avenida del Bajío e Inglaterra, desde Juan Palomar hasta Periférico de Oriente a Poniente en un solo sentido.

Mientras que hay un cierre permanente que estará hasta el 30 de junio en el circuito JVC, desde la glorieta de las Villas Panamericanas hasta la avenida del Bosque.