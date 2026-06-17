¿Huracán Arthur, a la Vista? Mensaje de Conagua por Fuerza de Tormenta Tropical en el Atlántico

La tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada 2026 en el Atlántico, se formó hoy, 17 de junio de 2026, en el Golfo de México; aquí te decimos si el ciclón se convertirá en huracán, según el mensaje que lanzó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Datos de la temporada de huracanes 2026

Arthur es la primera tormenta tropical que se formó en el Océano Atlántico, en la temporada de huracanes 2026.

Según previsiones, la temporada de ciclones 2026 tendrá menor impacto, que en 2025, por el fenómeno de El Niño, que modula la actividad ciclónica.

En el Atlántico, se podrían formar entre 11 y 15 ciclones durante la temporada 2026, de los cuales, 1 o 2 alcanzarían la categoría de huracán 3, 4 o 5, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),

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¿Arthur será huracán?

La Conagua informó que la tormenta tropical Arthur se formó la mañana de este miércoles, derivada del potencial ciclón Uno, en aguas del Golfo de México.

La dependencia puntualizó que la tormenta tropical Arthur se localizó al noroeste del Golfo de México, a 65 kilómetros (km) al este-noreste de Puerto Oconnor, en Texas, Estados Unidos, y a 410 km al nor-noreste de Barra El Mezquital, en Tamaulipas.

Agregó que Arthur presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el noreste a 15 km/h.

Sin embargo, Conagua aclaró que por la distancia y trayectoria de la tormenta tropical Arthur, “no representa peligro para el territorio nacional”.

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En contraste, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó por lluvias fuertes y potenciales inundaciones en el sur del territorio estadounidense, por efectos de la tormenta Arthur, que podrían poner en riesgo la vida de las personas.

De acuerdo con la trayectoria de la tormenta Arthur, el ciclón se dirige hacia Estados Unidos, donde tocaría tierra en las próximas horas, y posteriormente se degradaría a depresión tropical.

Por este motivo, no se tiene previsto que la tormenta tropical Arthur se intensifique a huracán.

The first named storm of the 2026 Atlantic hurricane season has developed.

What is now #TropicalStormArthur can be seen in the most recent imagery from @NOAA's #GOESEast (#GOES19) satellite this morning.



For the latest forecasts and advisories on #Arthur, please visit… https://t.co/NmfUfaAPyx pic.twitter.com/hdDrvK99QV — NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 17, 2026

RMT