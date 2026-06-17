Así Fue la Audaz Entrada de Trump a Reunión del G7 de Hoy: ¿Qué Dijo Frente a Macron?

Aquí te damos los detalles sobre la llegada de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a la reunión de hoy en la cumbre del G7, en Francia

Donald Trump en la cumbre del G7 el 17 de junio 2026Donald Trump en la cumbre del G7, el 17 de junio 2026. Foto: Reuters

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Trump sorprende en el G7 con un peculiar comentario a su llegada. Descubre más sobre lo que dijo el presidente de Estados Unidos en la cumbre, en Évian, Francia.

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