Así Fue la Audaz Entrada de Trump a Reunión del G7 de Hoy: ¿Qué Dijo Frente a Macron?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy, 17 de junio de 2026, a la reunión de la cumbre del G7 con una peculiar frase que sorprendió a los presentes; aquí te damos los detalles de lo que el republicano dijo frente a Emmanuel Macron, mandatario de Francia.

¿Qué dijo Trump en cumbre del G7 hoy?

Al entrar a la sesión de este martes, en el último día de la cumbre del G7 en Évian, Francia, donde ya estaban líderes mundiales, entre ellos, Emmanuel Macron, Trump afirmó contundentemente: “Soy el jefe”.

Entre risas, Macron tomó el comentario de Trump con buen humor y le preguntó: "¿Cómo estás?". "Bien, gracias", respondió el presidente de Estados Unidos.

Trump fue de los últimos líderes en llegar a la reunión de hoy, en uno de los salones del Hotel Royal de Évian.

En seguida, el presidente estadounidense se dirigió a las cámaras de televisión, que en este tipo de reuniones solo pueden grabar los minutos iniciales del encuentro y preguntó: “¿Quieren quedarse en la reunión? Por mí no hay problema".

Trump se sentó a la derecha del presidente Macron, como en las reuniones anteriores del G7, en Évian.

La reunión de hoy, que comenzó con una hora de retraso, estuvo centrada en la búsqueda de un "crecimiento económico equilibrado”; además, los líderes del G7 recibieron a Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y a Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

RMT