Apagón Hoy en México: CFE Explica Por Qué Usuarios se Quedaron Sin Luz

Varios pobladores se quedaron sin luz hoy, 17 de junio de 2026, por un apagón que movilizó a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ya lanzó un aviso sobre la situación a través de redes sociales.

La empresa pública del Estado informó que esta madrugada se interrumpió el suministro de energía eléctrica por la salida de subestación Canek, afectando a usuarios del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo.

¿Por qué fue la interrupción del servicio?

La CFE explicó que la causa fue el daño de un equipo en dicha subestación, pero indicó que siguen las labores de inspección para determinar la causa exacta.

Según su información en redes sociales, gracias a “labores inmediatas e ininterrumpidas, se ha restablecido al 100% el servicio”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incendio en Subestación de CFE en Cancún, Quintana Roo: Esto se Sabe

Incendio en subestación

Desde Cancún, se reportó desde temprano que hubo un incendio en la subestación poniente de la CFE, luego de una fuerte explosión en el transformador principal.

Las llamas provocaron el derrame de aceite aislante sobre la vía pública, así como densas columnas de humo, visibles desde varios puntos de la ciudad.

Además, dejó sin suministro eléctrico a múltiples súpermanzanas y colonias aledañas, en el cuadro poniente de Cancún.

El fuego ya fue sofocado, pero siguen los trabajos en la zona. Por esta situación se creó un cerco en la avenida Andrés Quintana Roo, para facilitar el libre paso de las pipas y unidades de emergencia.

⚡️🚨 Informamos que durante la madrugada se registró un incendio en el transformador de potencia de la subestación Canek de la @CFEmx, ubicada en la Supermanzana 96 de #Cancún.



🔥 El incidente inició alrededor de las 2:30 a.m. y fue controlado oportunamente por los cuerpos de… — Mara Lezama (@MaraLezama) June 17, 2026

SPB