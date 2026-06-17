Apagón Hoy en México: CFE Explica Por Qué Usuarios se Quedaron Sin Luz

La CFE lanza aviso por interrupción del suministro de energía eléctrica hoy, 17 de junio de 2026

Personal de CFE atienen apagón el pasado 12 de junio en CDMX. Foto: X @CFEmxPersonal de CFE atienen apagón el pasado 12 de junio en CDMX. Foto: X @CFEmx
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