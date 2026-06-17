Sheinbaum Pide "No Caer en Represiones" ante Movilizaciones de la CNTE Cerca del Estadio

Ante las protestas de la CNTE cerca del Estadio sede Ciudad de México, la presidenta insiste en no usar medidas represivas y priorizar el diálogo

Manifestantes Se Dirigen al Estadio Sede CDMX por Avenida del ImánManifestantes Se Dirigen al Estadio Sede CDMX por Avenida del Imán. Foto: N+

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