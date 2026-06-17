Sheinbaum Pide "No Caer en Represiones" ante Movilizaciones de la CNTE Cerca del Estadio

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 17 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió "no caer en represiones" ante las movilizaciones de la CNTE cerca del Estadio sede Ciudad de México.

En ese sentido, respecto a las movilizaciones previstas este día cerca del inmueble que alberga actividades relacionadas con el Mundial, la presidenta sostuvo que cualquier operativo que pueda implementar el Gobierno capitalino debe realizarse sin recurrir a medidas represivas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colombia vs Uzbekistán Hoy: Operativo, Accesos y Alternativas para Llegar al Estadio Sede CDMX

Por su parte, sobre detalles acerca las protestas magisteriales y los posibles operativos de seguridad en la capital del país, la mandataria señaló que la información relacionada con las negociaciones y acuerdos con la CNTE será proporcionada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencias que mantienen comunicación con las representaciones sindicales en distintas entidades.

Sheinbaum señala que debe haber diálogo con maestros

Reiteró que la vía para atender las demandas de los docentes es el diálogo. "Hay que ir a hablar con los maestros", expresó al referirse a la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación con la CNTE y sus dirigencias.

Las declaraciones ocurren en un contexto de movilizaciones impulsadas por la Coordinadora, organización que ha mantenido diversas exigencias relacionadas con temas laborales, salariales y educativos; las protestas llevan varios días en la capital.

FBPT