¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 17 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este miércoles

Amanecer en Nuevo LeónFoto: Fabián Gónzalez

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El calor regresa a Monterrey: temperaturas de hasta 40°C. Además, vigilan un posible ciclón tropical en Texas. Infórmate sobre el clima y posibles lluvias el viernes.

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