¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 17 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Luego de varios días con presencia de lluvias derivadas de una zona de inestabilidad, la zona metropolitana de Monterrey vuelve a experimentar un aumento significativo en las temperaturas, con condiciones de ambiente sumamente caluroso y bochornoso durante este miércoles y jueves.

Desde temprana hora de este miércoles 17 de junio, los termómetros en la zona metropolitana de Monterrey ya registraban valores superiores a los 30 grados centígrados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 17 de Junio de 2026

Para este día se pronostica una temperatura máxima de 37 grados con una sensación térmica cercana a los 41 grados, mientras que para el jueves se espera que el termómetro alcance los 40 grados con una sensación de hasta 43 grados, bajo un cielo despejado o con escasa presencia de nubes.

El aumento del calor se presenta después del paso de la zona de inestabilidad que provocó importantes precipitaciones el pasado lunes. Entre los acumulados más destacados se registraron más de 60 milímetros de lluvia en la zona de Cumbres y cantidades superiores a los 100 milímetros en el municipio de China.

Durante la jornada del martes todavía se presentaron algunas lluvias ligeras en diversos sectores de la ciudad; sin embargo, las condiciones cambiarán considerablemente durante este miércoles y jueves, ya que las precipitaciones desaparecerán y las temperaturas máximas aumentarán rápidamente.

Vigilan evolución del Posible Ciclón Tropical Uno

Esta mañana de miércoles , el Posible Ciclón Tropical 1 de la temporada se localiza frente a Port O’Connor, Texas, con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 11 kilómetros por hora. El sistema mantiene el potencial de generar acumulados de lluvia superiores a las ocho pulgadas en la costa de Texas, lo que podría ocasionar inundaciones repentinas. Además, se prevé que en el transcurso del día pueda alcanzar la categoría de Tormenta Tropical antes de ingresar a tierra cerca de los límites entre Texas y Louisiana.

Para este viernes existe una probabilidad de lluvia de entre 60 y 70 por ciento en Nuevo León, lo que favorecería una disminución en las temperaturas máximas nuevamente al rango de los 30 grados. En cuanto al pronóstico extendido, la próxima semana se esperan condiciones más estables, con días de cielo medio nublado, temperaturas máximas alrededor de los 33 grados y pocas probabilidades de lluvia de lunes a viernes.

Cabe destacar que este sábado 20 de junio dará inicio la temporada de verano, y el Solsticio de verano se registrará a las 20:24 horas.