Rescatan a 15 Cachorros Abandonados Entre Lodo y Lluvia en Zacatecas

En Zacatecas, al menos 15 cachorros fueron localizados en condiciones de abandono en las inmediaciones del panteón Jardines del Recuerdo en la colonia La Escondida.

Personal de Protección Civil Municipal acudió al lugar tras recibir reportes ciudadanos y encontró a varios de los animales refugiados en agujeros inundados por las lluvias recientes, expuestos al frío, la humedad y al riesgo de quedar atrapados por derrumbes.

¿Qué pasará con los cachorros?

Los perros fueron rescatados y trasladados para su valoración y resguardo temporal, mientras se busca que puedan ser adoptados por familias interesadas.

“Efectivamente, bueno, pues gente que no tiene conciencia, no tiene corazón, en vez de venir a tirar a estos animalitos, procuremos esterilizarlos, procuremos por ahí, sobre todo, llevarlos a áreas seguras o darlos en adopción”, agregó Luis Felipe Santos Quintanilla, Coordinador Municipal de Protección Civil.