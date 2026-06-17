Rescatan a 15 Cachorros Abandonados Entre Lodo y Lluvia en Zacatecas

Protección Civil rescató a 15 cachorros abandonados cerca de un panteón en Zacatecas. Los perritos estaban expuestos a lluvia, frío y riesgo de derrumbes.

Cachorros rescatadosFoto: PC Zacatecas

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¡Rescate heroico! 15 cachorros fueron salvados del abandono y la lluvia en Zacatecas. Protección Civil busca familias que los adopten. ¿Te animas a darles un hogar?

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