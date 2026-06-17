Trump Reitera que Cárteles Controlan México y Habla de Plan contra Narcotráfico

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, reiteró este miércoles 17 de junio de 2026 que “los cárteles de la droga controlan totalmente México”, e insistió en que su administración se centrará ahora en el combate al narcotráfico por vía terrestre.

Durante una conferencia en Francia por la Cumbre del G7, el mandatario estadounidense también señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer muy buena, pero expuso que “está muy asustada”.

“El tráfico de drogas por vía marítima ha descendido un 97%, y por tierra ha bajado más del 60%; ahora vamos a centrarnos en el tráfico terrestre, ya que las drogas llegan a través de México, un país que ha perdido el control de su territorio. Los cárteles controlan México, y es triste; la presidenta es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México”.

Así lo dijo Trump, quien desde el 15 de junio participa en la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, junto con los líderes de las otras naciones miembros.

Lucha contra los cárteles

El republicano además dio a conocer que en la cumbre se firmaron acuerdos para intensificar la coordinación y destinar una gran cantidad de tiempo a la lucha contra el tráfico de drogas.

“Llega a través de México, llega por la frontera sur, y lo poco que entra... siempre encuentran la manera... Tienen una verdadera genialidad; si utilizaran esa genialidad para hacer el bien, serían personas muy ricas”, manifestó.

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Acciones en materia de migración

Por otra parte, el mandatario destacó la firma de una declaración sobre inmigración ilegal en el marco de la cumbre.

“Hemos encontrado un gran consenso aquí en el G7 y hemos firmado una declaración sobre la inmigración ilegal, la primera vez que se hace algo así en una declaración del G7. Han redactado una declaración magnífica”, dijo.

SPB