Trump Reitera que Cárteles Controlan México y Habla de Plan contra Narcotráfico

Durante una conferencia en el marco de la Cumbre del G7, el presidente de Estados Unidos dice que los cárteles controlan totalmente México

Donald Trump ofrece rueda de prensa en la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: ReutersDonald Trump ofrece rueda de prensa en la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: Reuters

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