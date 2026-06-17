Trump Tras Llegar Tarde al Tercer Día de la Reunión del G7: "Soy el Jefe"

El mandatario estadounidense lanzó el categórico mensaje antes de tomar asiento y abordar junto con los líderes europeos la amenaza que significa China

Donald Trump, en la cumbre del G7 en Evian, FranciaDonald Trump, en la cumbre del G7 en Evian, Francia. Foto: Reuters

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Trump, entre risas y bromas, se declara 'el jefe' en el G7. Descubre cómo su actitud afecta las conversaciones sobre China y la economía global.

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