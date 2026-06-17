Trump Tras Llegar Tarde al Tercer Día de la Reunión del G7: "Soy el Jefe"

El presidente Donald Trump volvió a ser noticia por su comportamiento durante la reunión del G7 en Evian, al pie de los Alpes franceses.

Además de que llegó tarde al tercer día de la cumbre, el mandatario estadounidense no dejó pasar el momento para decirle a los líderes europeos y presidentes invitados: 'Soy el jefe'.

Todo ocurrió antes de que comenzara la sesión donde se abordaría el relanzamiento de un crecimiento económico equilibrado y la amenaza que significa China por inundar los mercados con sus productos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Incómodo Saludo entre Trump y Macron Se Roba la Atención

Una vez que entró al salón, se detuvo brevemente al final de la mesa para decir: 'I am the boss', antes de tomar su sitio en la mesa a la derecha del anfitrión, el presidente Emmanuel Macron.

La declaración de Trump provocó la risa de los asistentes, mientras que Trump aprovechó para estrechar la mano de Macron, quien le preguntó en inglés cómo estaba.

En otro momento, el inquilino de la Casa Blanca, acostumbrado como muchos de sus compatriotas a poner el aire acondicionado al máximo, se lamenta de que hace "demasiado calor" en la sala.

Trump, el conciliador

La faceta bromista de Trump ha destacado desde su llegada el lunes al G7, donde se ha mostrado conciliador, en medio de las acciones de los líderes europeos para agasajarlo.

Dado a rechazar los foros multitudinales, en esta ocasión incluso aceptó prolongar su estadía en Francia para recibir una fiesta de gala en el Palacio de Versalles.

Además, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz le regaló una playera de la selección teutona con el número 47 en la espalda, y le fue regalada una bicicleta.

ICM