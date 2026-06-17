Sindicato del Metro Urge al Gobierno de CDMX que Resuelva Sus Demandas

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro urgió al gobierno de la Ciudad de México la instalación "urgente" de una mesa para resolver sus demandas pendientes desde el año pasado.

En un comunicado, la representación recordó que los trabajadores del Metro desempeñan una labor fundamental para la movilidad de millones de personas en la capital del país, pero acusaron deficiencias en sus remuneraciones.

"Nuestro compromiso, experiencia y esfuerzo sostienen la operación del Metro. Sin embargo, las condiciones salariales, laborales y de seguridad en las que desarrollamos nuestras funciones requieren atención inmediata por parte de las autoridades competentes", afirmaron.

"Solicitamos al gobierno de la Ciudad de México la instalación urgente de una mesa formal de diálogo y negociación con nuestra Representación Sindical, con el objetivo de atender y resolver las legítimas demandas planteadas desde el mes de noviembre del año pasado", apuntaron.

El llamado fue la noche de este martes 16 de junio, casi dos semanas después de que informaron sobre el proceso de revisión de mejoras salariales.

El 3 de junio, el sindicato dijo que seguían en acuerdos y amagaron con realizar las manifestaciones necesarias para exigir sus demandas.

¿Cuáles son las demandas?

Entre las principales exigencias planteadas por el sindicato se encuentran un incremento salarial, mejoras en las condiciones laborales y de seguridad en talleres.

En el documento difundido ayer, destacaron los siguientes cuatro puntos:

Incremento salarial justo y digno, acorde con el aumento en el costo de vida, los niveles actuales de inflación y la responsabilidad que implica su labor.

Mejoramiento sustancial de las condiciones laborales y de seguridad en todas las áreas, talleres y centros de trabajo.

Respeto y cumplimiento irrestricto de sus derechos laborales, establecidos en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.

La dotación suficiente y oportuna de herramientas, refacciones, equipos, uniformes y materiales, indispensables para desempeñar sus funciones de manera eficiente y segura.

"Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que nuestras peticiones sean atendidas con responsabilidad, sensibilidad y voluntad de diálogo, estableciendo compromisos que respondan a las necesidades de la base trabajadora", abundó el comunicado.

Hasta el momento, el sindicato no ha planteado públicamente qué acciones emprendería en caso de no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno capitalino.

No obstante, el exhorto puede interpretarse como una amenaza velada, pues se da cuando la Ciudad de México busca garantizar la movilidad como sede del Mundial 2026.

En ocasiones anteriores, la operación del Metro se ha visto afectada por la reducción de trenes en servicio, debido a que trabajadores acudieron a movilizaciones sindicales.

ASJ