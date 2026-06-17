Sindicato del Metro Urge al Gobierno de CDMX que Resuelva Sus Demandas

La representación del Sistema de Transporte Colectivo señaló que las demandas salariales de los trabajadores requieren atención inmediata de las autoridades competentes

MetroFoto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Urgente llamado del Sindicato del Metro al gobierno de CDMX: incremento salarial y mejores condiciones laborales son sus demandas. ¿Qué sigue? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+