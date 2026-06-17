El Emotivo Discurso del Delantero Iraní Antes del Duelo ante Nueva Zelanda

Alireza Jahanbakhsh recordó a sus compañeros que vienen del pueblo y deben jugar por el amor a su país, independientemente del dolor que han enfrentado para llegar a un Mundial

IránEl delantero, quien actualmente juega con el club belga FCV Dender EH, recordó que el futbol es un deporte colectivo. Foto: Federación de Fútbol de Irán.

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En un emotivo discurso, Alireza Jahanbakhsh instó a sus compañeros a jugar por amor a Irán antes del partido contra Nueva Zelanda. Descubre cómo sus palabras unieron al equipo en un momento crucial.

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