El Emotivo Discurso del Delantero Iraní Antes del Duelo ante Nueva Zelanda

Previo al partido de la selección iraní contra Nueva Zelanda en el Mundial, el delantero Alireza Jahanbakhsh dirigió un emotivo discurso para animar a sus compañeros a pesar de las dificultades que enfrentaron para llegar a la competencia internacional.

El futbolista convocó al equipo en el vestidor y les pidió que jugaran con el corazón y por amor a su país, pues se encuentran en la justa más importante de sus carreras y todo su pueblo los apoya.

Las palabras de Jahanbakhsh fueron registradas en video y compartidas por la Federación de Futbol de la república islámica en su cuenta oficial de Instagram este miércoles 17 de junio, dos días después del encuentro que terminó en empate 2-2 en Los Ángeles.

El delantero, quien actualmente juega con el club belga FCV Dender EH, recordó que el futbol es un deporte colectivo y debían dejar de lado las complicaciones para alegrar a Irán.

"Aquí lo importante es el corazón. Jueguen para los demás, no para ustedes mismos. Esto es un equipo. Cada uno de ustedes ha pasado uno o dos meses lejos de la familia, de los amigos, con presión, dolor, rumores… todo eso lo dejaron atrás", dijo.

"Primero, jueguen por ustedes y por este grupo que es como una familia. Segundo, por sus familias, por sus padres. No hay nada más grande que los padres. Y lo más importante: por Irán. Por amor a Irán", lanzó.

La edición 2026 será la cuarta participación de Jahanbakhsh en un Mundial de la FIFA y hace unos días dijo que siempre busca regresar a su tierra en Medio Oriente, aun cuando su carrera profesional tuvo que construirla lejos de casa.

En su discurso en el vestidor el pasado lunes, afirmó que deberían sentir el respaldo y corresponder el amor a su país.

"Todos los quieren, con cualquier mirada, con cualquier creencia. Jueguen por el pueblo de Irán, por amor al pueblo de Irán", arengó.

"Venimos del pueblo"

En la primera parte, el delantero apeló a la memoria de la selección, pues ninguno de los jugadores tuvo privilegios y se forjó a base del esfuerzo para lograr sus metas, según aseguró.

"Cada uno de ustedes, cuando tenían 14 o 15 años, cuando empezaban en las categorías inferiores, ninguno de los que estamos aquí puede decir 'vengo de una familia rica' o algo así. Todos venimos del pueblo, de ciudades pequeñas, venimos con sueños.

"Regresen a esa época en la que soñaban con estar en la selección nacional, en cualquier rol: jugadores, cuerpo técnico, utileros, masajistas, médicos... todos.

"El que diga que ha jugado en un lugar más grande que este, no es verdad. Este es el lugar más grande en el que pueden jugar", añadió.

Asimismo, destacó que ocupan la posición que miles de jóvenes desearían para representar a Irán en el deporte más popular del planeta, por ello debían valorarlo.

"Aprovéchenlo. Disfrútenlo. Con el corazón, ustedes representan a toda esa juventud que daría todo por estar aquí. Luchen por eso. Con el corazón y con el alma.

"Manténganse tranquilos, confíen unos en otros como un equipo", pidió.

Finalmente, reconoció que los primeros minutos serían difíciles por la magnitud del torneo. Dijo que el ambiente del estadio pesa, pero los llamó a no tomar riesgos innecesarios y no hacer "tonterías", pues ya habían repasado el aspecto táctico.

La participación de Irán es de las más simbólicas en el Mundial 2026, pues sus tres partidos de la primera fase los deberá jugar en Estados Unidos, el enemigo en la guerra desatada el pasado 28 de febrero. Incluso estaba en duda que asistieran.

Los futbolistas han enfrentado problemas con sus visas y la selección debe concentrarse en Tijuana y volver el mismo día de sus partidos a esa ciudad. Han acusado que eso los desgasta físicamente, aunado a la presión por el conflicto político y militar.

En la ciudad de California donde jugaron su primer partido hubo protestas de migrantes iraníes que ven a la selección como representante de un régimen represor. Aunque ese rechazo se hizo notar por momentos durante el encuentro, muchos aficionados también respaldaron al equipo, divididos entre apoyar a los jugadores de su país y denunciar al gobierno, algo que en Irán podría acarrear detenciones o duras represalias.

Washington y Teheran acordaron un plan para terminar la guerra, pero eso todavía no se ha manifestado en un cambio de condiciones para el equipo persa. Apenas la madrugada del martes regresaron con demora a su campamento base por la retención de su capitán y otro miembro del cuerpo técnico en el Aeropuerto de Los Ángeles.

ASJ