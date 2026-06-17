Mehdi Torabi Recibe su Visa de Entradas Múltiples para Jugar con Irán en EUA

El delantero persa tuvo un problema migratorio tras el partido de su selección contra Nueva Zelanda, ya que tenía un permiso de entrada única a la Unión Americana

Mehdi Torabi, jugador de IránMehdi Torabi, jugador de Irán, recibió su visado de múltiples entradas a EUA. Foto: Reuters

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¡Buenas noticias para Irán! Mehdi Torabi ya tiene su visa de entradas múltiples a Estados Unidos, asegurando su participación en los próximos partidos. Conoce los detalles.

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