Mehdi Torabi Recibe su Visa de Entradas Múltiples para Jugar con Irán en EUA

El jugador iraní Mehdi Torabi recibió un visado con múltiples entradas a Estados Unidos, lo que le permitirá disputar el resto de los partidos de su selección en ese país.

El lunes, Torabi tuvo problemas cuando intentó regresar a Tijuana, en México, porque su permiso expiró tras ingresar a la Unión Americana para jugar contra Nueva Zelanda.

Pero este miércoles, la Federación Iraní de Futbol (FFI), a través de sus canales oficiales, informó que el jugador obtuvo el visado de entrada a Estados Unidos.

La FFI afirmó que con este nuevo visado Torabi no tendrá ningún problema para incorporarse a la selección nacional en los próximos partidos y representar a Irán.

Cabe destacar que el seleccionado tenía un permiso de entrada única, a diferencia de la visa de entradas múltiples, que facilita el tránsito entre México y Estados Unidos.

Duelos en Estados Unidos

La guerra entre Estados Unidos e Irán alteró los planes del combinado nacional, que en un principio iba a tener como base mundialista la ciudad de Tucson, en Arizona.

Ante los problemas político, se decidió cambiar de sede a la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, en México, desde donde tienen que viajar para sus compromisos del torneo.

El primer partido, contra Nueva Zelanda, que terminó con empate a dos goles, se disputó en Los Ángeles, misma urbe donde se enfrentará a Bélgica, este 21 de junio.

Su último partido, será en Seattle, donde el viaje será casi de frontera a frontera, pues este último escollo, en el que se medirá a Egipto, el 27 de este mes, está cerca de la línea entre Estados Unidos y Canadá.

Es la cuarta edición del Mundial consecutiva en la que participa Irán, además de la séptima vez que se clasificó en toda su historia. Sin embargo, nunca ha conseguido pasar de la primera ronda.

ICM