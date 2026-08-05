Internacional

Manada de Capibaras Ingresa a Recinto Legislativo en Medio de Una Votación

El insólito momento fue grabado por una empleada del recinto y se ha vuelto viral en redes sociales

Manada de capibaras. Foto: APManada de capibaras. Foto: AP

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