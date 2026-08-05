Manada de Capibaras Ingresa a Recinto Legislativo en Medio de Una Votación

Una manada de capibaras ingresó por la puerta principal de la asamblea legislativa del estado de Mato Grosso, en Cuiabá, Brasil, justo cuando los legisladores se preparaban para una votación.

El insólito momento, ocurrido la semana pasada, fue grabado por una empleada del recinto y se ha vuelto viral en redes sociales.

¿Qué pasó en la asamblea legislativa de Cuiabá?

De acuerdo con la agencia AP, los roedores ingresaron el pasado 30 de julio al recinto de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso, sorprendiendo a los diputados que se alistaban para una votación. El edificio se encuentra ubicado junto a un parque con abundante fauna silvestre, lo que explica la cercanía de estos animales con la zona.

La empleada Nayara Bueno filmó la visita inesperada de las capibaras e intentó, sin mucho éxito, hacer que la manada diera media vuelta de regreso hacia el parque. De acuerdo con Bueno, este tipo de visitas no son inusuales: "Vienen aquí con bastante frecuencia, así que ya nos acostumbramos a verlos", señaló.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Capibaras Irrumpen en Edificio del Congreso de Brasil; Así Reaccionaron Funcionarios

¿Las capibaras causaron algún daño?

Pese a la sorpresa que generó su ingreso en plena sesión legislativa, la visita de los roedores no provocó ningún daño dentro del recinto.

¿Por qué las capibaras se han vuelto tan populares?

Las capibaras son el roedor más grande del mundo y han ganado popularidad a nivel global gracias a su notable calma y su naturaleza sociable. Se trata de animales semiacuáticos que prosperan cerca de ríos, lagos y humedales; suelen vivir en grupos y pueden llegar a pesar hasta 80 kilogramos.

AMP