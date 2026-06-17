¿Cuánta Agua Tiene el Cutzamala Hoy? Así Nivel de Presas este 17 de Junio 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 17 de junio de 2026

Presa Valle de Bravo recupera nivelesPresa Valle de Bravo recupera niveles. Foto: Cuatoscuro | Archivo

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¡Buenas noticias para el Valle de México! El Sistema Cutzamala se recupera con un 68.62% de su capacidad. Descubre cómo las lluvias están ayudando a mejorar el suministro de agua.

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Nivel del Cutzamala Hoy 17 de Junio 2026: Este Es el Porcentaje de Llenado de Agua del Sistema de Presas