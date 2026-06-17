Denuncian Habitantes de San Pedro Atlapulco, Que Son Amenazados por Talamontes

Comuneros de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México han tenido varios enfrentamientos con talamontes.

Denuncian que se trata de personas con armas largas que los atacan a la distancia para evitar que se acerquen.

Los afectados exigen a las autoridades medidas de seguridad para evitar que sigan devastando el bosque.

Un representante de la comunidad agraria indígena de San Pedro Atlapulco indicó:

"La mafia de la madera se viene desplazando desde Huitzilac, Ocuilan, Xalatlaco el bosque vecino de Santiago Tilapa pretenden internarse y tomar posesión de nuestro territorio"

Por su parte un comunero denunció que han recibido amenazas por la quema de vehículos que se registró el lunes en la carretera México-Toluca

Siete mil 110 hectáreas de bosque en San Pedro Atlapulco se encuentran amenazadas por talamontes en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

En el último año de los 204 años de historia del pueblo se ha vivido con tensión al tratar de defender las áreas verdes.

Un representante de la comunidad agraria indígena de San Pedro Atlapulco, señaló:

"Llevamos varios enfrentamientos entre la comunidad y estas personas a balazos enfrentamientos fuertes, con lo sucedido el día de ayer, asciende a trece camionetas que han sido decomisadas a esta gente"

Los parajes La R y Río Seco se encuentran afectados debido al corte de árboles de forma desmedida.

La comunidad en defensa de sus áreas verdes alzó la voz, bloqueó y quemó camionetas aseguradas con troncos solicitando apoyo a las autoridades.

Un habitante de San Pedro Atlapulco indicó:

"Es real y es gente que anda armada, ayer agarraron tres camionetas, pero comentan que son 50 camionetas de tres toneladas, tráileres, torton maquinaria y armas largas"

Por la carretera de ingreso a San Pedro Atlapulco aún hay vehículos consumidos por las llamas y entre los habitantes un calma incómoda por lo sucedido.

"Las veces que han querido subir a recorrer las han balaceado, no dejan acercarte al monte te balacean desde lejos", asegura un habitante de San Pedro Atlapulco.

Representantes indígenas ejidales se reunieron con autoridades del Estado de México para fortalecer la seguridad en el área amenazada.

Ocoyoacac

Ocoyoacac forma parte de 22 municipios del Estado de México, 7 alcaldías capitalinas y 7 municipios de Morelos que conforman el Bosque de Agua, de donde se obtiene el 70% del suministro utilizado en la Ciudad de México, casi toda el agua utilizada en Cuernavaca, y en el Valle de Toluca y aunque el enero de 2025 se firmó un convenio federal que protege sus más de 250 mil hectáreas, los comuneros sostienen que los han dejado solos.

“Ya se había quedado que no iba a haber tala y siguen talando”, aseguró José Juan un habitante de Ocoyoacac.

El Congreso del Estado de México reporta que desde 2022 Ocoyoacac es uno de los municipios más afectados por la tala ilegal, que ese año ocasionó la pérdida de mil 310 hectáreas de bosques maderables.

“No van dejando ni un árbol, van tirando chicos, grandes, gruesos o delgados, van tirando todo, ya hay problema, primero que nada la disminución del agua, después la erosión del suelo, corremos a la fauna que hay, sí hace falta más acción del gobierno del estado, más accion del gobierno federal y desde luego el municipal”, señaló Dario V. González, un habitante.

En la zona se mantienen patrullajes de la Guardia Nacional para cuidar a la población. Los habitantes indican que ellos mismos han tenido que organizarse para cuidar los bosques y combatir la tala ilegal, rehabilitando la zona.

“Yo creo que hay como 40 personas de aquí de la comunidad que suben al bosque a reforestar, hacen brechas corta fuego, para que nuestro bosque esté sano”, aseguró Dario.

Por su parte José Juan, otro poblador, precisó:

“Necesita haber mucha vigilancia tanto con la Guardia Nacional para que haya un control sobre todo eso de la tala clandestina”

Con información de Víctor Gálvez, Dafne Mora y Fernando Guillén

LECQ