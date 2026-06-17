Denuncian Habitantes de San Pedro Atlapulco, Que Son Amenazados por Talamontes

Comuneros de San Pedro Atlapulco, en el Estado de México, exigen medidas de seguridad para evitar que talamontes acaben con el bosque

Ocoyoacac, Estado de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Comuneros de San Pedro Atlapulco denuncian amenazas de talamontes armados. Exigen medidas de seguridad para proteger el bosque en riesgo.

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