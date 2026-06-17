Rapero Sean 'Diddy' Combs Recuperará Su Libertad Antes de lo Previsto

La fecha de liberación del también productor, sentenciado por delitos relacionados con la prostitución, se fijó para el 23 de febrero de 2028

Sean Diddy CombsSean 'Diddy' Combs recuperará su libertad en febrero de 2028. Foto: Reuters

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¡Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión antes de lo previsto! Su liberación se adelanta al 23 de febrero de 2028. Descubre más sobre su caso y las razones detrás de esta decisión.

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