Rapero Sean 'Diddy' Combs Recuperará Su Libertad Antes de lo Previsto

El rapero Sean Diddy Combs podrá recuperar su libertad antes de lo previsto luego de que se adelantara nuevamente su excarcelación para el 23 de febrero de 2028.

La nueva fecha de liberación, establecida para febrero, supone un adelanto sobre la original, fijada inicialmente para el 4 de junio del mismo año, según informó The Hollywood Reporter.

Además, la información ya aparece en el sitio de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, que supone la segunda vez que se modifica la salida de Combs de prisión.

Por cierto, la oficina no quiso hacer comentarios sobre el motivo del cambio, bajo el argumento de que “no divulga información sobre las condiciones de reclusión de ninguna persona, incluidos los planes de liberación”.

En ese sentido, entre las razones posibles para adelantar la fecha están una reducción de condena por buena conducta y créditos obtenidos en programas y actividades aprobados, publicó el medio.

¿Por qué sentenciaron a Combs?

El artista de 56 años cumple una sentencia de más de cuatro años de prisión, tras ser condenado en 2025 por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución.

Aunque el también productor musical y empresario fue exonerado de los delitos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado, tras un juicio de dos meses.

La Fiscalía acusó a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

ICM