Hombre Muere Calcinado en la Colonia Santa Rita en Celaya

Hombre muere calcinado dentro de una vivienda que se encuentra en obra negra, ubicada en calles de la colonia Santa Rita en Celaya, Guanajuato.

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Impactante incendio en Celaya: un hombre muere calcinado en una casa en obra negra en Santa Rita. Vecinos alertaron al 911 al ver humo. La víctima aún no ha sido identificada.

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