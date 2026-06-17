Hombre Muere Calcinado en la Colonia Santa Rita en Celaya

La madrugada del pasado martes 16 de junio, se registró un incendio en el interior de una vivienda que se encuentra en obra negra en la colonia Santa Rita en Celaya.

Dentro de la casa se encontraba un hombre, quien era conocido por pasar recurrentemente las noches en el lugar.

Vecinos vieron salir humo de la casa por lo que llamaron al 911

Alrededor de las 3:00 de la mañana, fue cuando vecinos de la calle Ciudad Victoria, se percataron de que estaba saliendo humo de un cuarto de la casa.

Lo que provocó que habitantes de la zona reportaran el fuego a la Central de Emergencias 911, por lo que llegaron elementos de bomberos a combatir las llamas.

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Después de apagar el fuego, se pudo confirmar que en el interior de la casa se encontraba una persona, la cual había fallecido calcinada.

La víctima no ha sido identificada hasta el momento

Por lo que se informó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudiera a realizar las investigaciones pertinentes.

Tras las indagatorias, elementos del Servicio Médico Forense, levantaron el cuerpo de la víctima para trasladarla a que le practiquen la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.