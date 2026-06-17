¿Qué Pasó con el Cuerpo de Oliver Tree? Autoridades Brasileñas Logran Identificarlo

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó la identificación forense de Oliver Tree, última víctima reconocida tras el choque de helicópteros del domingo.

oliver-tree-cuerpo-identificado-brasilFoto: GettyImages

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Identificado el cuerpo de Oliver Tree tras el choque de helicópteros en Río. La Policía confirma la última víctima del trágico accidente. La investigación sigue abierta.

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