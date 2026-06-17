¿Qué Pasó con el Cuerpo de Oliver Tree? Autoridades Brasileñas Logran Identificarlo

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó la identificación forense del cantante estadounidense, la última de las seis víctimas del choque de dos helicópteros ocurrido el domingo en la capital carioca.

La incertidumbre sobre el destino del cuerpo de Oliver Tree llegó a su fin. La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que logró identificar, mediante peritaje forense, los restos del cantante, productor y comediante estadounidense de 32 años, quien viajaba a bordo de uno de los dos helicópteros que colisionaron en el aire el pasado domingo en la zona suroeste de la ciudad brasileña.

¿Por qué tardaron más tiempo en identificar el cuerpo de Oliver Tree?

Con este reconocimiento, las autoridades cerraron el proceso de identificación de las seis personas que murieron en el accidente. A diferencia de Tree, los otros cinco cuerpos, los de los pilotos Charles Marsillac y Alexandre Souza, el productor brasileño Lucas Brito Chaves, el argentino Lucas Vignale y el creador de contenido Gaspar Prim, conocido como "Gaspi", habían sido identificados días antes.

El estado en que quedó el cuerpo del músico tras el impacto retrasó su reconocimiento.

El accidente ocurrió la mañana del domingo, cuando dos helicópteros que, de acuerdo con medios locales, cubrían un trayecto hacia Angra dos Reis, destino turístico de la costa carioca, colisionaron en pleno vuelo. En la primera aeronave viajaban Tree, Gaspi, Vignale y Brito Chaves junto al piloto Souza; la segunda era tripulada únicamente por Marsillac. Ninguno de los seis ocupantes sobrevivió.

Una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una agencia automotriz, donde se incendió y dañó alrededor de veinte vehículos eléctricos. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal para su examen.

La investigación continúa

La causa de la colisión sigue bajo investigación. Las autoridades de aviación civil de Brasil analizan los restos de ambas aeronaves, los registros de vuelo y las posibles comunicaciones previas al choque para determinar qué la provocó. El vicealcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, señaló que las pesquisas continuarán abiertas con el objetivo de evitar incidentes similares en la zona.

Tree, cuyo nombre real era Oliver Tree Nickell, se encontraba en Brasil como parte de "The World's First World Tour", una gira que planeaba llevarlo a más de 30 países en los siete continentes. Había actuado en São Paulo el 6 de junio y tenía programada su siguiente fecha en Lisboa, Portugal, como parte de la etapa europea del recorrido. El cantante, conocido por temas como "Life Goes On" y "Miss You", había lanzado en abril su cuarto álbum de estudio, Love You Madly, Hate You Badly.

Su padre, Jesse Nickell, confirmó la noticia a través de un breve mensaje de texto antes de que la disquera Atlantic Records emitiera un comunicado oficial: "Paz para Oliver. La familia no tiene comentarios."