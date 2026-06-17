Presentan a André Jardine como Nuevo Entrenador del Shabab Al-Ahli Dubai FC

André Jardine toma las riendas del Shabab Al-Ahli Dubai FC después de triunfar con el América y ganar varios títulos

El entrenador brasileño André JardineEl entrenador André Jardine llega al Shabab Al-Ahli Dubai FC. Foto: X @Shabab_AlAhliFC

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El Shabab Al-Ahli Dubai FC presenta a André Jardine como su nuevo entrenador. Con seis títulos en tres años con el América, el brasileño promete llevar su éxito a Dubai. ¿Lo logrará?

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