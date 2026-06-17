Presentan a André Jardine como Nuevo Entrenador del Shabab Al-Ahli Dubai FC

El brasileño André Jardine fue presentado hoy, 17 de junio de 2026, como el nuevo entrenador del Shabab Al-Ahli Dubai FC, para dirigir al primer equipo en la próxima temporada.

Cabe recordar que, el pasado miércoles 3 de junio la directiva del club América anunció que, de común acuerdo con André, el club y el estratega separaban sus caminos a partir de esa fecha.

¿Cuántos títulos ganó André Jardine con el América?

André Jardine llegó a Coapa en 2023, cuando las Águilas lo contrataron proveniente del Atlético San Luis.

Desde su primer torneo al frente del club, el brasileño demostró sus capacidades entregando el título de Liga MX. Ahora, luego de tres años con la institución azulcrema, Jardine se fue como una leyenda del equipo al haber conseguido seis títulos en tres años:

Tres Liga MX.

Un Campeón de Campeones.

Una Supercopa MX.

Una Campeones Cup.

Con información de N+.

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