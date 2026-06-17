¿A Qué Hora Inician los Cierres por Partido Colombia vs Uzbekistán en CDMX?

Autoridades aplicarán cierres parciales y totales en los alrededores del Estadio Sede CDMX por el partido Colombia vs Uzbekistán del Mundial 2026

Selección de Colombia. Foto: AFPSelección de Colombia. Foto: AFP

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¿Vas al partido Colombia vs Uzbekistán? Cierres parciales desde el 16 de junio y totales el 17. Planea tu ruta y llega temprano al Estadio Ciudad de México. ¡No te lo pierdas!

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