¿A Qué Hora Inician los Cierres por Partido Colombia vs Uzbekistán en CDMX?
Autoridades aplicarán cierres parciales y totales en los alrededores del Estadio Sede CDMX por el partido Colombia vs Uzbekistán del Mundial 2026
Selección de Colombia. Foto: AFP
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
¿Vas al partido Colombia vs Uzbekistán? Cierres parciales desde el 16 de junio y totales el 17. Planea tu ruta y llega temprano al Estadio Ciudad de México. ¡No te lo pierdas!
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
La Ciudad de México se prepara para recibir una nueva jornada del Mundial 2026 con el partido entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente al Grupo K. El encuentro se disputará este 17 de junio en el Estadio Sede CDMX y contará con un operativo especial de movilidad para garantizar la seguridad de aficionados y visitantes.
Ante la llegada de miles de asistentes, las autoridades capitalinas implementarán restricciones vehiculares en los alrededores del inmueble, ubicado en la zona de Santa Úrsula, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.
Además, personal de distintas dependencias participará en labores de vigilancia, orientación y control de tránsito durante las horas previas y posteriores al encuentro mundialista.
¿A Qué Hora Inician los Cierres?
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las restricciones a la circulación se realizarán en dos etapas.
La primera corresponde a cierres parciales, los cuales comenzaron desde las 22:00 horas del 16 de junio en algunas vialidades cercanas al estadio.
Posteriormente, a partir de las 10:00 horas del 17 de junio, entrarán en vigor los cierres totales en diversos puntos de la zona para facilitar el acceso de los aficionados y mantener condiciones seguras durante el desarrollo del partido.
Las puertas del estadio abrirán desde las 16:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos en los filtros de ingreso.
Las autoridades también recordaron que está prohibido ingresar con pirotecnia, bengalas, objetos inflamables o cualquier artículo que represente un riesgo para la seguridad de los asistentes.
El partido entre Colombia y Uzbekistán forma parte de la actividad de la fase de grupos del Mundial 2026 y atraerá a miles de aficionados nacionales y extranjeros a la capital del país.