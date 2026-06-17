¿A Qué Hora Inician los Cierres por Partido Colombia vs Uzbekistán en CDMX?

La Ciudad de México se prepara para recibir una nueva jornada del Mundial 2026 con el partido entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente al Grupo K. El encuentro se disputará este 17 de junio en el Estadio Sede CDMX y contará con un operativo especial de movilidad para garantizar la seguridad de aficionados y visitantes.

Ante la llegada de miles de asistentes, las autoridades capitalinas implementarán restricciones vehiculares en los alrededores del inmueble, ubicado en la zona de Santa Úrsula, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Como parte del dispositivo de seguridad, se habilitarán 18 accesos peatonales, 12 accesos semipeatonales y 30 accesos vehiculares para agilizar la llegada y salida del público.

Además, personal de distintas dependencias participará en labores de vigilancia, orientación y control de tránsito durante las horas previas y posteriores al encuentro mundialista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'La Fiebre Amarilla' Paraliza el Ángel: Más de 30 Mil Aficionados de Colombia en Reforma

¿A Qué Hora Inician los Cierres?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las restricciones a la circulación se realizarán en dos etapas.

La primera corresponde a cierres parciales, los cuales comenzaron desde las 22:00 horas del 16 de junio en algunas vialidades cercanas al estadio.

Posteriormente, a partir de las 10:00 horas del 17 de junio, entrarán en vigor los cierres totales en diversos puntos de la zona para facilitar el acceso de los aficionados y mantener condiciones seguras durante el desarrollo del partido.

Las puertas del estadio abrirán desde las 16:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos en los filtros de ingreso.

¿A Qué Hora Inician los Cierres por Partido Colombia vs Uzbekistán. Foto: N+

Las autoridades también recordaron que está prohibido ingresar con pirotecnia, bengalas, objetos inflamables o cualquier artículo que represente un riesgo para la seguridad de los asistentes.

El partido entre Colombia y Uzbekistán forma parte de la actividad de la fase de grupos del Mundial 2026 y atraerá a miles de aficionados nacionales y extranjeros a la capital del país.