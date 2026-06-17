Así se Vive la Llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara por el Mundial 2026

Aficionados se congregaron en el hotel de concentración para recibir a los jugadores, quienes salieron a saludar entre cánticos, aplausos y un amplio dispositivo de seguridad

FestejoFoto: N+

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Guadalajara vibra con la llegada de la Selección Mexicana. Decenas de aficionados se reunieron para saludar a sus ídolos, creando un ambiente lleno de emoción y apoyo. No te pierdas los detalles.

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