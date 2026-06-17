Así se Vive la Llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara por el Mundial 2026

La pasión por el futbol se hizo presente este 16 de junio en Guadalajara, donde decenas de aficionados se reunieron en el hotel de concentración de la Selección Mexicana para mostrar su apoyo al equipo. Entre cánticos de “México, México” y el ya tradicional “que salgan, que salgan”, los seguidores esperaron la aparición de los jugadores.

Tras varias horas de entusiasmo y expectativa, los integrantes del representativo nacional salieron a saludar a las personas que se encontraban en el lugar, lo que desató una nueva ola de aplausos, gritos y muestras de apoyo por parte de grandes y chicos.

El ambiente estuvo marcado por la algarabía y la emoción de los aficionados, quienes no dejaron de brincar, cantar y expresar su confianza en el equipo de cara a su próximo compromiso ante Corea. Entre los asistentes predominó el optimismo sobre el resultado del encuentro.

Con cánticos, porras, banderas y mucha emoción, los aficionados le dieron la bienvenida a la Selección Mexicana en su hotel de concentración en Guadalajara, Jalisco, donde enfrentará a Corea del Sur.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/eDdFaRyjEh — NMás (@nmas) June 17, 2026

Aficionados entre los cánticos y el entusiasmo

La concentración de seguidores convirtió el exterior del hotel en una auténtica fiesta futbolera. Familias completas, jóvenes y niños se dieron cita para presenciar de cerca a los jugadores y formar parte del ambiente previo al partido.

Los cánticos de apoyo acompañaron la espera y se intensificaron cuando los futbolistas aparecieron para agradecer el respaldo de la afición.

Los jugadores de la Selección Mexicana salieron a saludar a los aficionados que los animan desde el hotel de concentración en Guadalajara, de cara al juego contra Corea del Sur.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/Z7sivArjam — NMás (@nmas) June 17, 2026

En la zona se mantuvo un dispositivo de seguridad con la participación de autoridades estatales y municipales, quienes resguardaron el perímetro del hotel de concentración.

Tras el saludo de los jugadores, se esperaba que de manera gradual los aficionados comenzaran a retirarse del lugar, poniendo fin a una jornada marcada por la celebración y el entusiasmo en torno a la Selección Mexicana.