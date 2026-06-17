Debut de Cristiano Ronaldo: ¿A Qué Hora Es el Primer Partido de Portugal en el Mundial 2026?

La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, llega con una de las generaciones más talentosas de su historia

Cristiano Ronaldo de Portugal durante un entrenamiento. Foto: ReutersCristiano Ronaldo de Portugal durante un entrenamiento. Foto: Reuters
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