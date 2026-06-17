Debut de Cristiano Ronaldo: ¿A Qué Hora Es el Primer Partido de Portugal en el Mundial 2026?

La espera ha terminado. El Mundial 2026 ya está en marcha y una de las mayores narrativas de esta competencia está a punto de escribir su primer capítulo. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, se prepara para hacer historia una vez más al iniciar su sexto Mundial, una marca sin precedentes en la historia del deporte.

La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, llega con una de las generaciones más talentosas de su historia y con la firme convicción de regalarle a su capitán el único gran trofeo que falta en sus vitrinas. El camino de la Seleção das Quinas en el Grupo K arranca en territorio tejano.

¿Contra quién y dónde debuta Portugal?

El estreno de Portugal será ante la siempre física selección de la República Democrática del Congo. El escenario elegido para este choque de estilos es el imponente Houston Stadium, en Texas, Estados Unidos.

Fecha y hora del partido

El encuentro se disputará este miércoles 17 de junio de 2026 y será transmitido en exclusiva por ViX en el siguiente horario:

Hora CDMX: 11:00 horas

El último baile del 'Bicho'

Portugal parte como clara favorita en un grupo que comparte también con Uzbekistán y Colombia, pero el debut en una Copa del Mundo siempre es un terreno minado donde la República Democrática del Congo —que regresa a un Mundial por primera vez desde 1974— buscará arruinar la fiesta del astro luso.

AMP