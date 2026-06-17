Potencial Ciclón Tropical Uno: ¿En Dónde se Ubica y Qué Estados Están en Alerta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la formación del potencial ciclón tropical Uno, sobre el golfo de México; estos son los detalles.

De acuerdo con las autoridades, fue a las 9:00 horas de este martes cuando se formó este fenómeno del clima.

“Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas”, puntualizó el SMN.

Según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las etapas de un ciclón tropical son tres y conocerlas es clave para tomar precauciones o establecer planes para mantener segura a la población.

La primera etapa es la formación de una depresión tropical, en la cual se presentan vientos de 45 a 62 km/h. Además, se les asigna un número y puede tardar horas o días para llegar a la categoría de huracán.

Si su desarrollo aumenta, puede pasar a la siguiente etapa: tormenta tropical. En este caso, los vientos ya oscilan entre los 63 y los 118 km/h. Para este punto ya se les asigna un nombre, el mismo que conserva hasta su disipación.

Finalmente, la intensificación de la tormenta tropical ya se considera huracán. Ahora los vientos son de 119 km/h y superiores. Conserva el nombre de la tormenta tropical que lo desarrolló y sus categorías van de 1 a la 5, según la intensidad de los vientos.

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¿Dónde está el ciclón tropical Uno y cuál es su dirección?

El SMN afirmó que en estos momentos la tormenta tropical Uno, se mantiene a 105 kilómetros (km) al suroeste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos de América.

Pero ojo, porque también está a 105 km al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas,

México. Sus vientos máximos sostenidos son de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y su desplazamiento es hacia el noreste a 9 km/h.

Debido a las bandas nubosas del sistema, hay presencia de lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, los vientos son de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

“Se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)”, afirmó.

CNPC emite alerta preventiva

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de autocuidado, ya que se presentarán lluvias de diversas intensidades en el norte del territorio nacional.

Durante esta noche y la madrugada del miércoles, la interacción de diversos sistemas, incluyendo el potencial ciclón tropical Uno, ubicado sobre el noroeste del Golfo de México, generará lluvias puntuales intensas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como precipitaciones muy fuertes en San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.

Además, se registrarán lluvias fuertes en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

EPP