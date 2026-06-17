Potencial Ciclón Tropical Uno: ¿En Dónde se Ubica y Qué Estados Están en Alerta?

El SMN alertó por la formación del potencial ciclón tropical Uno; estas son las entidades que podrían tener afectaciones

Las autoridades alertaron por la formación del potencial Ciclón Tropical UnoFoto: Cuartoscuro
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Potencial Ciclón Tropical Uno en Vivo: ¿En Dónde se Ubica y Qué Estados Están en Alerta?