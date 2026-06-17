Riña entre Policías y Comerciantes Deja Un Detenido y 6 Heridos en Zona Rosa de CDMX

El enfrentamiento llevó a que elementos policiales y personal de la alcaldía Cuauhtémoc tuvieran que ser resguardados; el sujeto asegurado será presentado ante instancias ministeriales

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VIDEO: Así Fue Riña en la Cuauhtémoc que Dejó 6 Policías Heridos ¿Qué Dijo la Alcaldesa?

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Operativo en la calle Génova termina en riña. Policías y comerciantes se enfrentan, resultando 6 heridos y un detenido. ¿Qué pasó en la alcaldía Cuauhtémoc?

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