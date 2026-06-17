Riña entre Policías y Comerciantes Deja Un Detenido y 6 Heridos en Zona Rosa de CDMX

Policías y comerciantes de la Ciudad de México protagonizaron una riña en la Zona Rosa de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que dejó seis agentes heridos y un detenido la noche de este martes 16 de junio.

La Secretaría de Seguridad de la capital del país indicó que los hechos ocurrieron en la calle Génova de la colonia Juárez, a donde acudieron a realizar un operativo, cuyos alcances no fueron detallados.

"Esta noche, personal de la alcaldía Cuauhtémoc, arribó a la calle Génova para realizar un operativo el cual derivó en una riña con comerciantes", se indicó en una breve tarjeta informativa.

Confirman 6 policías lesionados por una riña en un operativo de la alcaldía Cuauhtémoc con comerciantes de la calle de Génova, en la Zona Rosa. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/GTWXLezn0b — N+ FORO (@nmasforo) June 17, 2026

"Por estos hechos fue detenido un hombre de 30 años de edad que será presentado ante el agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes", se añadió.

Los policías lesionados tuvieron daños que no presentan mayor riesgo, precisó la autoridad.

"Resultado de estas acciones cuatro policías auxiliares y dos de la SSC resultaron lesionados, y ya fueron atendidos en las instalaciones de la Secretaría, por heridas menores", se indicó.

Asimismo, los elementos policiales tuvieron que ser resguardados, aparentemenete en el edificio de la SSC-CDMX que se ubica en la calle Liverpool, a dos cuadras del lugar de donde fue la riña.

El operativo fue encabezado por autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, confirmaron fuentes policiales.

Atacan en grupo

En un video compartido por autoridades, se ve que los comerciantes iniciaron la riña, empujando y golpeando a los policías como a funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc.

Se observa que los funcionarios se encontraban sobre Génova, cuando fueron rodeados por hombres portando cubrebocas, sudaderas con gorro y gorras. Igual había mujeres, quienes lanzaron reclamos.

No se ve ninguna causa que motivara el ataque, pero la riña estalló en segundos. De pronto, se acercaron más personas cubiertas del rostro portando palos, característica de un grupo de choque.

Gritaron "fuera" y comenzaron a golpear a los agentes, quienes tuvieron que alejarse. Detrás venía el bando de atacantes.

ASJ