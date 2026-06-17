Bandera de México en Tampico con Escudo Miniatura Genera Curiosidad; Esto Sabemos

Con motivo de la máxima justa deportiva internacional de balompié que se celebra actualmente, los barandales de la planta alta del Mercado Municipal de Tampico fueron adornados con grandes banderas tricolores, desatando la curiosidad de los asistentes debido a un detalle muy particular en su diseño.



Los monumentales lienzos en verde, blanco y rojo lucen el Escudo Nacional en un formato miniatura, justo en el centro de la franja blanca, rompiendo con la proporción habitual del lábaro patrio.

Bandera de México en Mercado Municipal de Tampico Llama la Atención de Locatarios

La colocación de estas banderas ha llamado la atención tanto de locatarios como de compradores que diariamente visitan el centro de abasto.



A día de hoy se desconoce por qué colocaron la emblemática águila devorando una serpiente arriba de un nopal en miniatura.