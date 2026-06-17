Bandera de México en Tampico con Escudo Miniatura Genera Curiosidad; Esto Sabemos

La gigante bandera de México colocada en la planta alta del Mercado Municipal de Tampico está dando de qué hablar.

Bandera de México en TampicoFoto: N+

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¿Por qué la bandera de México en el Mercado de Tampico tiene un escudo en miniatura? Descubre el detalle que está causando revuelo entre los visitantes.

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