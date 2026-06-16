Colombianos Marchan con Banderas y Trompetas en Calles de CDMX Previo a Partido con Uzbekistán

Aficionados colombianos marcharon con banderas y trompetas por calles de la CDMX un día antes de enfrentar a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México

Colombianos Marchan con Banderas y Trompetas en Calles de CDMX Previo a Partido con UzbekistánSi Colombia gana, la celebración podría replicarse en el Ángel de la Independencia. Foto: N+

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