Colombianos Marchan con Banderas y Trompetas en Calles de CDMX Previo a Partido con Uzbekistán

Aficionados colombianos realizaron, la tarde de este martes, una marcha por avenidas de la Ciudad de México, en la que participaron con banderas, trompetas y bengalas de colores, como parte de las actividades previas al partido de su selección contra Uzbekistán, programado para mañana miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Sede Ciudad de México.

Una marcha pacífica por las calles de la capital

Hacia las 16:50 horas, el contingente avanzaba por una de las avenidas de la capital en una caminata pacífica, con participantes provenientes de distintos puntos de Colombia.

Los aficionados se desplazaban portando banderas de su país y trompetas; algunos integrantes del grupo llevaban también bengalas de colores. El recorrido se realizó un día antes del encuentro entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, un recinto de gran capacidad.

Los datos clave de la previa colombiana en la CDMX

La delegación de aficionados llegó a México hace cinco días.

Los festejos comenzaron desde el mediodía, con sancocho y aguardiente colombiano.

Entre los asistentes había familias completas, desde bebés hasta personas de la tercera edad.

La marcha por la Ciudad de México se realizó la tarde de este martes, cerca de las 16:50 horas.

La selección colombiana se hospeda en la zona de Santa Fe, en la capital.

La Fiebre Amarilla confía en la victoria

Entre los aficionados presentes se encontraba Jordan Santiago, identificado como líder de la Fiebre Amarilla, agrupación de seguidores de la selección colombiana. Consultado sobre el ánimo previo al encuentro, Santiago expresó confianza en el resultado del partido.

"Confiando en Dios, vamos a salir campeones", aseguró.

El líder de la agrupación añadió que los seguidores planean acompañar al equipo más allá de la capital mexicana.

"Van a ir hasta Guadalajara y también Estados Unidos", señaló.

Serenata en Santa Fe y expectativa en el Ángel de la Independencia

Un grupo de aficionados se dirigía hacia la zona de Santa Fe, donde se hospeda la selección colombiana, con el propósito de ofrecerle una serenata. Seguidores colombianos también se concentraban en otros puntos de la Ciudad de México, incluido el Fan Fest, uno de los puntos de encuentro habituales para los aficionados en la capital.

Si Colombia gana, la celebración podría replicarse en el Ángel de la Independencia, otro punto habitual de reunión para los aficionados en la capital.