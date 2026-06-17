Hombre es Apuñalado por su Vecino en Guadalajara por Pedirle que Dejara de Acosar a su Hija

Un hombre fue atacado con un cuchillo por su vecino en Guadalajara después de que le pidió que dejara de acosar a su hija de 10 años

EnriqueFoto: N+

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Enrique fue atacado por su vecino en Guadalajara al reclamarle por acosar a su hija. Las heridas no son graves, pero el agresor sigue libre. ¿Qué medidas tomarán?

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