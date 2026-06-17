Hombre es Apuñalado por su Vecino en Guadalajara por Pedirle que Dejara de Acosar a su Hija

Un hombre fue atacado a cuchilladas por un vecino en la colonia Villaseñor, en Guadalajara, presuntamente después de un par de días que le reclamó por acosar a su hija de 10 años.

¿Cómo sucedieron los hechos y qué problemas vecinales había?

El problema comenzó cuando el agresor, de 29 años, empezó a acosar a la hija del hombre, de nombre Enrique, por lo que el pasado 14 de junio, el vecino fue a buscarlo para reclamar lo que pasaba con la menor de 10 años.

Sin embargo, este martes, el hombre mencionó que sin mediar palabra, cuando estaba llevando a su hija a la escuela, el vecino llegó y lo empezó a atacar con un cuchillo, hiriéndolo en un brazo.

“El día domingo lo vi, y pues le hice mención nada más de que no siguiera acosando a mi hija, ahorita voy y salgo, la llevo a la escuela y me ataca por atrás con un cuchillo. Sí, me llegó por atrás con un cuchillo y me alcanzó a dar acá en la parte de atrás y aquí en el brazo, básicamente”, explicó Enrique.

Después del ataque, los vecinos de las calles Jesús García y Ghilardi hicieron un llamado a las autoridades. El agresor ya se había metido a su casa para la llegada de los policías de Guadalajara, por lo que no pudo ser detenido.

Cabe señalar que las lesiones que sufrió Enrique no son de gravedad, por lo que su vida no está en riesgo. No obstante, no se ha informado si la víctima realizará una denuncia.