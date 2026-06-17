Incendio en Bodega Moviliza a Bomberos en Tlaquepaque; Hay Riesgo por Gasera

Un incendio se registra la tarde de este martes en una bodega con productos de ferretería ubicada sobre la calzada Jesús González Gallo, a la altura de El Álamo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con información de Protección Civil y Bomberos, el siniestro ocurre en un inmueble donde se almacenan artículos de ferretería, por lo que elementos de emergencia mantienen labores para combatir y contener las llamas.

Bomberos Trabajan para Controlar el Fuego

Personal de Protección Civil y Bomberos se encuentra en la zona realizando maniobras para evitar que el incendio se propague a inmuebles cercanos y reducir los riesgos derivados de la emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las posibles causas que originaron el incendio.

Preocupa Cercanía de una Gasera

Uno de los principales riesgos en el lugar es la cercanía de una estación gasera, ubicada junto a la bodega afectada, situación que ha llevado a los cuerpos de emergencia a extremar precauciones durante las labores de combate al fuego.

Las autoridades mantienen el operativo en el sitio mientras continúan los trabajos para controlar por completo la emergencia.

Semadet activa alerta atmosférica

Debido a la cantidad de humo que emana del incendio, la Semadet informó que activó una alerta atmosférica, especialmente para Tlaquepaque, Guadalajara y Tonalá.

Las zonas afectadas en Tlaquepaque son las siguientes:

El Álamo.

La Capacha.

Tlaquepaque Centro.

Emiliano Zapata.

La Soledad.

La recomendación es evitar las actividades al aire libre, así como mantener puertas y ventanas cerradas y cuidar de personas vulenrables.