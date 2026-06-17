Incendio en Bodega Moviliza a Bomberos en Tlaquepaque; Hay Riesgo por Gasera

Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajan para controlar el fuego en una bodega ubicada sobre la calzada Jesús González Gallo, a la altura de El Álamo.

IncendioFoto: PC

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Bomberos luchan contra un incendio en bodega de ferretería en Tlaquepaque. La proximidad de una gasera aumenta el riesgo. Infórmate sobre la situación.

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