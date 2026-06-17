Muere Trabajadora por Quemaduras Luego de Explosión en Carpintería en Torreón

Una trabajadora murió debido a las graves quemaduras que sufrió durante una explosión en una carpintería de Torreón.

Muere Trabajadora por Quemaduras Luego de Explosión en Carpintería en TorreónFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Torreón: Marisa Elizabeth muere tras un mes hospitalizada por quemaduras de una explosión en carpintería. Descubre más sobre este lamentable suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+