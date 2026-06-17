Muere Trabajadora por Quemaduras Luego de Explosión en Carpintería en Torreón
Una trabajadora murió debido a las graves quemaduras que sufrió durante una explosión en una carpintería de Torreón.
Foto: N+
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Tragedia en Torreón: Marisa Elizabeth muere tras un mes hospitalizada por quemaduras de una explosión en carpintería. Descubre más sobre este lamentable suceso.
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PorRedacción N+
Luego de permanecerhospitalizada durante un mes en en la clínica 71 del IMSS en Torreón. MarisaElizabeth de 37 años perdióla vida a causa de las quemaduras que sufrió en una carpintería.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el pasado 19 de mayo, la mujer ingresó con quemaduras de tercer grado que fueron provocadas mientras laboraba como ayudante general en una carpintería ubicada en la coloniaBellaVista de Torreón.
La fuerte explosión que se registró y causó quemaduras en varias partes de su cuerpo se derivó de una presunta mezcla de distintos disolventes.
Después de varias semanas hospitalizada, Marisa Elizabeth perdió la vida. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.
Muere mujer tras incendio de casa en Gómez Palacio
El pasado 10 de junio, una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de un incendio registrado en una casa de la coloniaSantaRosa, en GómezPalacio. El siniestro movilizó a corporaciones de emergencia, quienes acudieron al lugar para controlar la situación.
Elementos de Protección Civil y Bomberos lograron sofocar las llamas y rescatar a un perro que permanecía dentro de la casa. Posteriormente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.