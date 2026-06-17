Muere Trabajadora por Quemaduras Luego de Explosión en Carpintería en Torreón

Luego de permanecer hospitalizada durante un mes en en la clínica 71 del IMSS en Torreón. Marisa Elizabeth de 37 años perdió la vida a causa de las quemaduras que sufrió en una carpintería.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el pasado 19 de mayo, la mujer ingresó con quemaduras de tercer grado que fueron provocadas mientras laboraba como ayudante general en una carpintería ubicada en la colonia Bella Vista de Torreón.

La fuerte explosión que se registró y causó quemaduras en varias partes de su cuerpo se derivó de una presunta mezcla de distintos disolventes.

Después de varias semanas hospitalizada, Marisa Elizabeth perdió la vida. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Muere mujer tras incendio de casa en Gómez Palacio

El pasado 10 de junio, una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de un incendio registrado en una casa de la colonia Santa Rosa, en Gómez Palacio. El siniestro movilizó a corporaciones de emergencia, quienes acudieron al lugar para controlar la situación.

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Elementos de Protección Civil y Bomberos lograron sofocar las llamas y rescatar a un perro que permanecía dentro de la casa. Posteriormente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.