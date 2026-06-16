Se Desploma Barda de la Secundaria Técnica No.1 de Torreón

La barda de la Secundaria Técnica No. 1 colapsó debido a las intensas lluvias que se han registrado en Torreón.

Se Desploma Barda de la Secundaria Técnica No.1 de TorreónFoto: N+

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La barda de la Secundaria Técnica No. 1 en Torreón colapsó por lluvias intensas. Afortunadamente, no hubo heridos. Autoridades trabajan para reconstruirla en 15 días. Conoce más sobre las medidas de seguridad.

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