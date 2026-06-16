Se Desploma Barda de la Secundaria Técnica No.1 de Torreón

Debido a la lluvia de este lunes 15 de junio, la humedad y la antigüedad de una barda de la escuela Secundaria Técnica Número 1, terminó derribada.

El plantel se encuentra sobre el bulevar Revolución en Torreón. Autoridades del plantel ya se encuentran en labores para volver a levantarla y se estima que en un periodo aproximado de 15 días quede lista de nuevo.

Se informó que afortunadamente no hubo personas lesionadas en el derrumbe a pesar de que la barda divide la escuela secundaria Técnica No. 1 y el centro de idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Autoridades encintaron la zona y en estos 15 días se trabará en el levantamiento de una nueva barda. Por lo pronto, las clases seguirán con normalidad en ambos planteles.

Lluvias provocan encharcamientos en Torreón; Protección Civil realiza recorridos de prevención

Durante la madrugada y mañana de este 15 de junio, la lluvia provocó que algunas zonas de Torreón se vieran con encharcamientos y anegaciones.

Por ello la dirección de Protección Civil realizó recorridos activos en calles y vialidades con el objetivo de prevenir riesgos.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que hasta las 9:00 horas de este lunes se registraron 11.9 milímetros de captación pluvial.

Noticia relacionada: Lluvias Generan Encharcamientos en Diversos Sectores de Torreón

Por ello, elementos se encuentran desplegados para monitorear puntos críticos y atender encharcamientos, alcantarillas, canales y bocas de tormenta.

Por ello, elementos se desplegaron para monitorear puntos críticos y atender encharcamientos, alcantarillas, canales y bocas de tormenta. Exhortan a la población de reportar coladeras tapadas, cables caídos o zonas con acumulación importante de agua.