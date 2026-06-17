Hombre Ataca a 2 Perros a Machetazos en Tlaquepaque; Eso se Sabe

Un hombre fue detenido por atacar a dos perros con un machete en la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque

DetenidoFoto: Policía de Tlaquepaque

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En Tlaquepaque, un hombre agrede a dos perros con machete. Carlos 'N', de 25 años, fue detenido. Los perros están en recuperación. Conoce más sobre este caso.

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