Hombre Ataca a 2 Perros a Machetazos en Tlaquepaque; Eso se Sabe

Un hombre fue detenido por atacar a dos perros a machetazos en la colonia Las Liebres, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, situación que presenciaron los habitantes de la zona tras una pelea entre animales.

Los hechos ocurrieron en un domicilio que se encuentra entre los cruces de las calles Arboledas y Jazmín. De acuerdo a testigos, una pelea entre dos perros y un gato provocó que un vecino actuara de forma agresiva con los caninos, por lo que los golpeó con un machete y les causó heridas.

El sujeto ya fue detenido e identificado como Carlos ‘N’, de 25 años, luego de que la Fiscalía de Jalisco se coordinara con las autoridades competentes para lograr la localización del hombre.

“Se logra la detención, manifiesta, momentos antes haber tenido problemas con unas mascotas, la persona se encuentra presentada ante la autoridad competente, con la Fiscalía del Estado tuvimos excelente coordinación”, informó el Secretario de Seguridad de Tlaquepaque, Mario Silva Orozco.

¿Qué pasó con los perros lesionados?

Uno de los perros agredidos presentó una herida de 12 centímetros de diámetro con 3 de profundidad, mientras que el otro tenía una lesión en una de las patas, ya que se observan desprendimientos causados por el machete.

Ambos caninos fueron llevados a una clínica veterinaria para su valoración, atención y recuperación. Se les administró terapia analgésica, tratamiento antibiótico y se realizó la limpieza de las heridas.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal tras los hechos.